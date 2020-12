Joven quiso mostrar su habilidad para el baile, pero su perro travieso le roba el show

"Les cuento que fueron varios intentos y en los tres 'Cora' se roba la atención", dijo la joven tiktoker y dueña del perro. Una vez más las mascotas se roban las miradas de miles de personas en redes sociales.

Y es que el curioso perrito se robó el show de su propietaria mientras trataba de registrar un sexy baile llamado "Tra Pea" para sus seguidores de Tik Tok. La grabación generó más de seis millones de reproducciones.

Como se puede ver en el video, Gissela quiso demostrar su talento para el baile, pero no se le ocurrió que su animalito quedaría pasmado con su movimiento de caderas. Esto ocasionó las carcajadas de miles de internautas en Tik Tok.

"Benditos comentarios, no me había reído tanto en todo el día", "El perro: No mi ciela, aquí soy yo", "El perro: Nadie brilla más que yo mana", "El perro se asombró tanto que hasta hizo un gesto", escribieron los usuarios de Tik Tok.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el perro llama la atención en los videos de Tik Tok de su joven dueña. "Aquí tienen sus dosis diaria de serotonina, gracias a 'Cora'", remarcó Gissela.