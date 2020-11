Cerdita fue rescata y ahora se dedica a recoger flores para su nuevo hogar

Los virales de animales cada vez más se roban protagonismo en redes sociales. El video publicado en YouTube, protagonizado por una tierna cerdita, generó diversas reacciones entre los usuarios.

Lotus es la cerdita que, luego de ser rescatada de una vida terrible en la que el maltrato y el peligro de muerte la acechaban diariamente, ella tuvo la oportunidad de dejar ese lugar y ahora vive con una familia que le brinda cariño.

Gracias a la asociación "Awakening Respect and Compassion for all sentient beings" se supo de esta emotiva historia. De acuerdo con los rescatistas, el animal era utilizada como carnada para entrenar a perros de caza, lo que por supuesto, se considera una forma de maltrato.

Con el objetivo de que la cerda no tenga un final espantoso, la asociación propuso su rescate y lograron darle el hogar y vida que merecía. Ahora, la "cochina" es completamente diferente y hasta recoge flores para adornar su nuevo sitio.

(Foto: The Dodo)

La historia de Lotus se compartió en The Dodo, portal dedicado a difundir historias de animales, y de inmediato en diversas redes sociales, siendo YouTube la que almacena el material audiovisual original.

Sus cuidadores empezaron a encontrar plantas y objetos extraños dentro de su casita, pero no entendían a qué se debía. Pronto pudieron hallar a la puerquita escogiendo selectivamente ramas, flores y otros objetos que luego metía bajo el techo.

(Foto: The Dodo)

También suele llevar objetos decorativos al patio en el que le gusta recostarse a descansar durante las tardes. Sus cuidadores indican que quizá se deba a que le gusta el olor de las cosas que lleva, o bien, porque repelen a los insectos. Lo cierto es que otros cerdos han decidido seguirle el paso y ahora también recolectan todo tipo de flores.