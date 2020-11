Mamá encuentra a su hija dormida sobre un indefenso gatito callejero

La inocencia de los niños parece no tener límites y quedó demostrado en YouTube cuando una menor de edad protagonizó un tierno momento al descansar sobre la panza de un gatito sin hogar que había llegado a la vivienda de la pequeña, quien esperó sin problemas a que su mamá y hermana acudieran a su encuentro.

Según la autora del video, quien es hermana de la menor, ella salió en búsqueda de su "desaparecida" pariente luego no encontrarla durmiendo en casa mientras había ido a comprar unos productos para el día. Al notar su ausencia, no tuvo otra alternativa que salir apresurada y emprender un rastreo que, al final, no fue necesario.

Ni bien colocó un pie afuera de su casa se llevó una gran sorpresa: su hermanita estaba tomando una breve siesta encima de un gato callejero que había llegada hasta su puerta con el fin de aprovechar el cómodo espacio que encontró, sin pensar que tendría una grata compañía.

Mientras captaba la emotiva escena, la hermana de la pequeña no podía ocultar su risa hasta que su mamá, la señora Andini, hizo su aparición para exigir una explicación. Sin embargo, lejos de molestarse por lo acontecido, la mujer despertó a su primogénita y dejó al felino continuar durmiendo sin ahuyentarlo.

Respeto por los animales

A pesar que el minino estaba sucio, Andini dejó en claro que nunca podría maltratar a un animal porque en su familia tienen bien en claro los valores del respeto y la solidaridad. El video fue subido a YouTube y recibió cientos de comentarios positivos que resaltan el buen ejemplo que está dando la madre de familia.

Si bien el clip fue subido, en primer lugar, a Tik-Tok, el mensaje es claro: los animales merecen ser tratados como cualquier otro ser y sobretodo en la India, país donde el abuso contra los perros y/o gatos es castigado con cárcel y con fuertes multas económicas.

Bienvenido a la familia

Según comentaron en YouTube, las niñas solicitaron a la mamá adoptar al gatito para que no vuelva a dormir en las calles y por fin pueda gozar de una familia que pueda brindarle amor y protección hasta sus últimos días... ¡Todo un ejemplo de familia!