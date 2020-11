Perro intenta "despertar" a un gato que había sido brutalmente atropellado

Una desgarradora escena en YouTube tocó las fibras más sensibles de los usuarios luego de hacerse viral un video donde aparece un perro callejero intentando "despertar" a un gato que había sido atropellado por un irresponsable conductor en la carretera de Guangyuan, en China.

El gran problema de los animales sin hogar es que deben encontrar la manera de sobrevivir a las múltiples indiferencias de la sociedad que, al verlos sucios y/o enfermos, piensan que no tienen los mismos derechos que las mascotas privilegiadas que son acreedores de una buena alimentación y una gran vivienda.

Los millones de perros y gatos que deambulan por las calles deben correr con la suerte de no ser atrapados por desquiciados que suelen utilizar su presencia como "carnada". Un claro ejemplo se viene reflejando en los dueños de bóxers o rottweilers, quienes optan por felinos sin hogar para que sus mascotas se conviertan en "máquinas asesinas".

Pero esta vez no se trataba de una rutina de 'entrenamiento', sino de un minino que intentaba escapar de alguien cuando su instinto lo llevó por el camino equivocado: el animalito no midió las consecuencias de cruzar una carretera y fue brutalmente arrollado por un chofer que no se percató de su presencia.

Los mejores amigos del mundo

El triste final del gato fue captado por un hombre que transitaba por la autopista en compañía de su cachorro, quien al observar al felino tendido acudió en su auxilio pensando que podía hacer algo para reanimarlo, pero todos los intentos fueron en vano, dijo el testigo que subió la escena a YouTube.

Las imágenes revelan como el perro olfatea el cuerpo sin vida y estira la pata como dando a entender que ya era momento para que se levantara; sin embargo, todo estaba consumado: el callejero había muerto. Lo único que hizo la mascota fue cargar al gatito con su hocico y dejarlo a un lado para que descanse tranquila.

"Un buen perro samaritano, mi amado Pantera Negra", escribió el papá humano de la mascota, recibiendo cientos de comentarios positivos de los usuarios de YouTube que destacaron el noble accionar de su noble perro.