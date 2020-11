Rescatan seis de los ocho perritos encontrados dentro de una bolsa amarrada con alambre

Una vez más se hizo público un caso de maltrato animal se dio en el sur de Australia, en donde Nicole Olsen y su hija de seis años encontraron a seis perritos sobrevivientes de una camada de ocho que fueron tirados en la basura, específicamente en una parada de camiones de la ciudad de Riverdale, en ese país.

Los perritos estaban dentro de dos bolsas de comida para mascotas, las cuales estaban cerradas con alambre y cubiertas de basura. Las empaques ni siquiera tenían salida de aire. Olsen y su hija lograron dar con ellos tras escucharlos gritar dentro de un muladar.

(Foto: 9News)

"Conseguimos toallas, los envolvimos y los sacudimos, tratamos de revivir a algunos", contó Olsen a 9News. En ese instante, la mujer pidió ayuda y los cachorros fueron llevados al veterinario, los que presentaban signos de deshidratación.

La inspectora jefe de la organización Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Andrea Lewis, dijo a 9News que "dos de los cachorros estaban muy mal: estaban cubiertos de gusanos y excrementos y se encontraban muy, muy deshidratados". Lamentablemente, esos dos bebés perrunos no lograron sobrevivir.

(Foto: 9News)

Para Lewis era uno de los casos más terribles de maltrato animal. Por su parte, Olsen, manifestó que "siempre hay alguien que acepta cachorros, gatos, cualquier 'cosa' que no quieras", por lo que, según ella, no debería haber justificación para un actor tan despreciable como este.

Después de este cruel hecho de maltrato animal, Lewis comunicó que están buscando para dar con el paradero del responsable.

"No puedo imaginar a la persona que haría eso", acotó. Mientras tanto, se espera que los seis cachorros que sobrevivieron encuentren un hogar en el que puedan recibir todo el amor que merecen.

La mujer que los encontró espera poder llevarse uno. "Ya tengo uno en mente", dijo Olsen, con evidente emoción de poder darle una oportunidad de ser feliz a un peludo.

(Foto: 9News)