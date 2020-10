Pareja salva a perro asustado que corre en medio de autopista

La tenencia responsable de mascotas es muy importante. Un pequeño descuido puede ser el final de un perro o un gato, sobre todo si se aleja de casa y se encuentra medio de un lugar desconocido, exponiendo su vida de forma innecesaria.

Mediante YouTube se pudo conocer la tensa historia de un can que corría en medio de la pista: aterrado, desorientado y posiblemente destinado a ser atropellado; sin embargo, gracias a la intervención de una pareja que se trasladaba en un vehículo la tragedia se pudo evitar.

En la parte inicial del material audiovisual, el perro esquiva a un camión y decide seguir sin orientación en medio de la transitada autopista. A los pocos segundos, un hombre llega corriendo a su encuentro mientras graba la temeraria hazaña del peludo.

Para fortuna del aterrado can, no solo el joven pretendía ayudarlo, sino que también a este rescate de sumó una pareja que detuvo de inmediato su carro. El perro, con evidente temor, no supo qué hacer y se metió debajo del vehículo.

"Todo está bien, todo está bien", le decían al can las personas que estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas por ponerlo a buen recaudo.

Con mirada de confusión y mucho miedo, el animal cedió ante la insistencia de los bondadosos jóvenes y se dejó poner una correa para ser trasladado a una veterinaria cercana. El pitbull entendió finalmente que el hombre quería ayudarlo, pues eso es lo que hizo.

El perro poco a poco fue recuperando la tranquilidad y en el video se ve que empieza a sociabilizar más, además de jugar con otro cachorro. Ojalá que encuentre a su familia o sea adoptado en un buen hogar.