Perrito tiene tierna reacción al conocer a bebé de su ama

Miles de cibernautas se han conmovido con las imágenes virales de YouTube, en el que se ve a un perrito bulldog ‘emocionado’ por conocer al nuevo integrante de la familia: el bebé de su ama.

La mamá del bebé narró en YouTube que su mascota estaba feliz por conocer a su pequeño hijo; sin embargo, jamás se imaginó que su ‘engreído’ tendría una particular actitud a la hora de darle la bienvenida al neonato de la familia.

En las imágenes virales de la red social antes citada se observa cómo el bebé está sentado en su pequeña silla y el can acostado a su lado. Rápidamente, el animal comienza a darle muchas caricias y mimos para demostrarle que está feliz de conocerlo, mientras que su cuidadora grababa el emotivo encuentro.

"Son los más lindos de la galaxia", fue el texto que acompañó al video viral de YouTube, el cual pasó las 33.000 visualizaciones en pocos días, logrando ser tendencia en países como México, España y EE.UU.

"Morí de amor con esta tierna escena", "Es lo más lindo que he visto", "No sé quién es más tierno el perrito o el bebé", "Simplemente hermoso", "El can ya conoció a su futuro amigo de travesuras", fueron los mensajes que plasmaron en la sección de comentarios de la plataforma YouTube.