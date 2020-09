Empresaria alemana abandonó la ciudad y se fue a vivir junto a 40 camellos

La mayoría de personas suelen soñar con la vida perfecta, pero tienen miedo de fracasar durante el camino hacia el éxito; sin embargo, Ursula Musch es una mujer de raíces alemanas que jamás se amilanó ante los supuestos y decidió hacer un cambio de 360° como lo viene mostrando en su perfil de Facebook.

La mujer de avanzada edad era una empresaria importante en el área del transporte internacional, pero hace 20 años hizo un viaje a los Emiratos Árabes que le terminó cambiando la vida: allí descubrió su gran afición por los camellos, y que estaba dispuesta a dejarlo todo para vivir con esos animales.

Tras algunas investigaciones, Ursula decidió cambiar de aires y transportarse hasta Dubái donde compraría una granja para compartir todo el tiempo que le resta de vida en compañía de los camélidos, quienes demostraban que el cariño era reciproco.

Ella no tiene esposo ni hijos, por lo que nada le impidió hacer su viaje de ensueño junto a los animales que le brindan tranquilidad y el cariño necesario para seguir disfrutando de la vida, alejada de sus orígenes.

Por amor a los animales

Según muestra en Facebook, en la granja vive sin electricidad, el suministro de agua no es inmediato y no tiene muchas comodidades; sin embargo, es feliz y no planea cambiar su estilo de vida de aquí a un corto o mediano plazo.

Ursula Musch es muy conocida, suele tener muchas visitas por parte de los turistas, jeques y cualquier persona que tengan afición por los camellos. Además de ser una mujer de negocios, la alemana también brinda asesoramientos culturales en su granja para que todos aprendan sobre los camélidos.

Toda una visionaria

Y como si fuera poco, la mujer posee una tienda beduina tradicional en el hotel Emirates Palace en Abu Dhabi, uno de los más lujosos del país, que alcanzó gran popularidad a raíz que contaba su historia en Facebook como una estrategia para captar potenciales clientes.