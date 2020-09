Perro recibe banquito de regalo para que pueda verse con sus otros amigos

La historia de Giuseppe emociono a la comunidad de Facebook por el regalo especial que le hizo su dueño, Robert Carnes, para que pudiera seguir manteniendo comunicación con Vito y Bambino, unos grandes daneses que viven a su lado, pero debido a su pequeña estatura no podían seguir manteniendo comunicación.

Como es habitual, los perros son animales cariñosos, inteligentes y sociables, tal como lo vienen demostrando los cachorros de Afto Tarin, quienes han formado una gran relación con su vecino del costado a pesar de ser razas distintas.

Ellos han compartido muchos momentos desde que se conocieron por primera vez, desde hace seis meses suelen encontrarse por las tardes para compartir ladridos y algunos choques de narices, pero no han tenido la oportunidad de jugar en un mismo espacio debido al muro que los separa.

A medida que el tiempo pasaba, los grandes daneses iban creciendo más y el muro de concreto no era impedimento para observar a Giuseppe, pero él no podía hacer lo propio debido a su baja estatura. "Ha intentado muchas veces saltar y oler a sus grandes amigos perritos cada vez que estamos afuera", dijo Afto a The Dodo.

La amistad todo lo puede

Sin embargo, el dueño de la pequeña mascota no iba a quedarse de brazos cruzados e iba a hacerle un gran regalo a su compañero de aventuras: optó por comprar un banquito para que su cachorro pudiera treparse y alcanzar el muro para verse de nuevo con Vito y Bambino, tal como lo muestra en Facebook.

"Giuseppe saltaba furiosamente tan alto como podía y trataba de saludar. Siempre yo le decía, ‘Si solo tuvieras un taburete’ (…) Hice que uno de mis hijos entrara y tomara el taburete [luego de acordarse que tenía uno] (…) Mi reacción inicial fue romper a reír (…)", dijo Robert.

"Al ver sus pequeños pies completamente extendidos y su cola borrosa por moverse demasiado rápido, no pude evitarlo. Tan apestantemente lindo. Definitivamente te da esa sensación de bienestar", agregó el inteligente hombre, quien aseguró en un post de Facebook que la compra de la silla fue la mejor opción para que los animales pudieran seguir compartiendo.