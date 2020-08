Mujer adopta a un perro abandonado que la consoló tras perder a su mamá por la COVID-19

"Fue muy fuerte para mí, fue mucho dolor", dijo una desconsolada Jaqueline Masceno tras recibir la triste noticia de que su madre había fallecido a consecuencia del coronavirus. Sin embargo, el hecho que resaltaron las páginas en Facebook fue la presencia de un perro sin hogar que se acercó a la mujer para brindarle consuelo.

La señora de 37 años fue tendencia en Brasil luego de protagonizar el abrazo más sincero del mundo a las afueras de un hospital, donde un cachorro que deambulaba por la zona apareció de manera sorpresiva para abalanzarse sobre la fémina en señal de consuelo.

Jaqueline dijo "fue muy fuerte para mí, fue mucho dolor, grité desesperada, salí del hospital y me senté afuera a llorar", tras ser comunicada sobre el deceso de su progenitora, quien no pudo superar la batalla contra la COVID-19.

Sin fuerzas para levantar la cabeza, y con lágrimas que desbordaban su rostro, la señora se tumbó sobre el piso exigiendo una explicación sobre por qué su mamá no pudo aguantar la infección. Durante varios minutos de incontrolables llantos, un perro que vivía en la calle apareció y se lanzó sobre los brazos de la mujer para consolarla durante un buen rato.

Son el mejor amigo del hombre

"Cuando me senté, los médicos y mi esposo vinieron detrás de mí tratando de calmarme. El perro estaba acostado, y me vio, salió de la nada y saltó en mis brazos. Pero saltó de una manera que nunca vi porque ni mis perros ni siquiera ellos lo hicieron. Él vino, puso su rostro contra mí y lamió mi cuello", comentó Jaqueline, cuyas declaraciones se hicieron viral en Facebook.

Según la afectada, el accionar de la mascota tocó su sensible corazón y más aún al sentir la presencia espiritual de su difunta madre. "La gente seguía diciéndole que lo sacara, yo decía: 'no lo saques, es mi madre despidiéndome'".

Bienvenido a tu nuevo hogar

La mujer quiso retribuir el noble gesto del cachorro y decidió adoptarlo; sin embargo, el perrito había desaparecido luego de haber protagonizado la emotiva escena en las afueras del hospital. En ese momento decidió dejar un mensaje en el centro médico para que le avisaran cuando la mascota sea vista deambulando.

"Y reapareció el día de la misa en su séptimo día (viernes 21). Llegué a casa de la misa, estaba aquí en casa llorando, con dolor de cabeza, y la enfermera me llamó diciendo que estaba en la puerta del hospital nuevamente. No lo pensé dos veces, mandé a buscarlo", recuerda Jaqueline en un post de Facebook, donde muestra la nueva vida del can.