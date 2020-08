Rescatan a más de 40 perros encerrados y abandonados [VIDEO]

Los oficiales llegaron al lugar a raíz de una denuncia ante un posible maltrato animal. No podían creerlo: tenían síntomas de desnutrición, caquexia e incluso algunos perros agonizaban tras no haber sido alimentados.

Los animales no son un juego, requieren mucho cuidado, cariño y dedicación. Algunas personas no comprenden y terminan cayendo en el maltrato. No tienen respeto por la vida animal, creyendo que se trata de simples objetos.

Para su buena suerte de los animalitos, el maltrato es un delito en muchos países y los policías se encargan de fiscalizar ello. La Guardia Civil de España recientemente acudió a un sitio cercado por una supuesta denuncia de abuso animal. Cuando llegaron, se golpearon con la terrible escena de 41 perros con evidentes signos de maltrato, desnutrición, caquexia y con algunos de ellos agonizando.

Gracias a una denuncia electrónica de la Asociación Nacional Amigos de los Animales (ANAA) a través de Internet. 29 de ellos necesitaron suero para salvarse de morir, por su mal estado de salud.

La Guardia Civil está investigando a una mujer responsable del deterioro de la salud de estos perros, a quienes los desamparó y los abandonó a su suerte, en condiciones despiadadas.

El lugar es una finca de Quintanar, en el que se encontró a este gran número de perros, que no tenían agua ni comida, mucho menos condiciones sanitarias.

En el rescate y posterior recuperación, colaboraron diversas organizaciones protectoras de animales, como la ANAA y El Campito-Salvando Peludos, entre otros.

(Foto:Prensa Guardia Civil)

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia y otras instituciones correspondientes, que deberán determinar la sentencia para la persona responsable.