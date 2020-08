Una joven modelo sorprende al bañar a su gallina: "Aunque me critiquen, no me importa"

Algunos dueños de mascotas adoptan animales de granja. Este es el caso de la modelo paraguaya Laura Rodríguez, quién presentó hace unos días a su gallina llamada Hortensia.

La influencer conocida como Laurys Diva cuenta en Instagran que ama a los animales. "Bañando a mi Hortensia. Aunque me critiquen, no me importa. Yo amo a todos animales".

En el video compartido en Instagram, se puede ver como el animalito disfruta de su ducha en un día soleado junto a su dueña. La gallina mira de un lugar a otro y está quieta.

"Le baño desde siempre que está con nosotros. Hortensia no es una simple gallina, es una mascota, le encanta que se le bañe. Ella parece que se siente como un perrito y le gusta estar en brazos conmigo", mencionó la modelo a un medio local.

Del mismo modo, la modelo Laura mencionó que ella baña a su gallina Hortensia con un shampoo especial que el veterinario le ha recomendado.

Miles de usuarios felicitaron a Laura Rodríguez por el gran amor que le tiene a su mascota.

"Y que quieta se queda la gallinita", "Qué hermoso", "El baño ayuda a la pluma a mantenerla hidratada y con buen shampoo adecuado los parásitos mueren", "Es lindo que le des amor a tu animalito", escribieron en Instagram.

Cabe mencionar que, la gallina Hortensia llegó a la vida de la bella modelo en el Día de San Valentín.