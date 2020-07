Anciano discapacitado denuncia amenazas de sus vecinos: “Deshazte de tu perro o múdate”

A pesar que el mundo está viviendo una crisis por la pandemia del coronavirus, las personas continúan mostrando su peor versión debido a la falta de solidaridad con los más necesitados. Un claro ejemplo es lo que viene viviendo Willie Williams, un veterano de guerra que ha unido a la comunidad de Facebook luego de conocer el maltrato que está recibiendo junto a su mascota.

El hombre, que vive en Freedom’s Path en el campus de Chillicothe VA Medical Center, comparte sus días de cuarentena junto a su querido perro, quien ha recibido el desprecio de sus vecinos por deambular sin correa a pesar de ser el único soporte emocional del anciano.

“Deshazte de tu perro o múdate”, fue el mensaje que encontró Willie en el asiento de su silla eléctrica, instrumento que utiliza para movilizarse por todo el condominio donde habita debido a la discapacidad que padece. Sin embargo, el señor no iba a quedarse de brazos cruzados y decidió salir a denunciar el hecho recalcando que no iba a sucumbir antes las amenazas.

“Ella es todo lo que tengo y yo soy ella”, declaró el hombre a 6 On Your side Investigates porque no sabía a dónde recurrir. Si bien el veterano le preocupaba quedarse sin hogar, lo que más pena le daba era separarse de su mejor amiga porque ella se había convertido en la ‘medicamento’ contra la depresión, soledad y aislamiento.

Todo por un pequeño detalle

Luego de varios días, Willie llegó a la conclusión que la medida tomada por sus vecinos se relacionaba con la carta que había recibido por parte de un grupo de abogados de Columbus, donde le solicitaron que mantuviera a Diamond con una correa, pero no lo hizo, según detallan en Facebook.

“Fue un error al entrar en el elevador, porque cuando estoy en la casa de mi amiga, no la necesito con una correa”, señaló el sr. Williams, haciendo que los habitantes del lugar se quejaran con el administrador.

Acciones muy indignantes

La historia de Willie y Diamond generó la indignación de la comunidad de Facebook, tanto que otros dos abogados de Columbus se ofrecieron a ayudar a Willie Williams de forma gratuita. De acuerdo a los profesionales, Freedom’s Path jamás probó nada y los términos del acuerdo fueron sencillos: Williams deberá mantener a su mascota con una correa mientras está en la propiedad de Freedom’s Path, dijeron a ABC.