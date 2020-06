Perro 'abraza' a su amo al ser trasladado en una camilla [VIDEO]

Los virales de animales se han convertido en la sensación de redes sociales. En un video, publicado en Twitter, se puede observar a un perro fuera de un hospital, esperando que por la puerta de emergencia salga su amo recuperado totalmente.

"Cuando me preguntan por qué prefiero los animales, mira y dime si no es amor", escribió la usuaria que hizo viral el material audiovisual del can y su 'papá humano'.

El animal, de color blanco con manchas marrones, estuvo inquieto cerca de la ambulancia, al mismo tiempo que divisaba la camilla que trasladaba a su amo. Sin cruzar la puerta del hospital, el can esperó que los paramédicos y enfermeros suban al paciente para que, segundos más tarde, pueda ir tras él.

En medio de la emoción por parte de los expectantes, el perro no dudó ni un segundo en subir al interior de la ambulancia, luego observó a su amigo y de inmediato saltó hacia su pecho de este, mientras se aseguraba de que nadie más pueda acercársele en ese momento.

En poco tiempo, el video publicado en Twitter cuenta con miles de producciones, comentarios de toda índole y corazones en el mismo post.

"Me emociona la sensación de fragilidad del perrito, que sabe que basta que intervenga un humano para que lo saquen de donde está; "Sí, el perrito está atento a lo que sucede y se anima cuando ve a la persona que ama y ahí se fortalece y comienza a protegerlo. Es hermoso cuando sube a la camilla de la ambulancia y se acuesta, él también, para viajar"; "Ellos nacieron con ese sentimiento incondicional y lealtad,que el hombre esta lejos de sentir. No nos los merecemos, son únicos y por supuesto, mientras mas conozco al humano, más amo a mi perro", se leen algunos comentarios.

Hasta el momento, el viral del perro junto a su amo fue replicado más de 14 mil veces en la red social antes mencionada. Sin lugar a dudas, los virales de animales son los que más aceptación tienen en la esfera virtual.