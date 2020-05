Perro se encuentra con 4 gatos callejeros y escena causó asombro en las redes [VIDEO]

En Facebook un curioso momento fue registrado y viralizado en las redes sociales, debido a que un perro sorprendió a los usuarios con el curioso cruce que tuvo con cuatro gatos en la vereda. El hecho fue captado por los transeúntes y generó todo tipo de reacciones.

Según se puede ver en la cinta de las redes, el can iba caminando con normalidad, cuando de un momento a otro varios felinos terminaron cruzándose en su camino y no se mostraban muy amigables.

El curioso momento se registró en Tampa, Florida (Estados Unidos), donde el can deambulaba libremente hasta que se topó con los cuatro gatos. De acuerdo a la publicación, el perro de esta historia estaba caminando tranquilamente con su dueño, que le había quitado su correa para que ande libremente. Todo marchaba bien, hasta que el animal vio que había cuatro gatos.

El el vídeo se ve cómo el can tras verlos no reaccionó de forma agresiva, más bien intentó acercarse con normalidad; sin embargo, no notó que los gatos reaccionarían de la peor manera, ya que lo identificaron como un enemigo.

Pese a que el can continuó avanzando con mucho temor, terminó recibiendo una desagradable sorpresa captada en Facebook, ya que los mininos reaccionaron de inmediato, abalanzándose sobre el para evitar que avance, pensando que podía atacarlos.

La cinta generó diversas reacciones en las redes sociales, donde muchas personas se rieron por lo sucedido, mientras que otras cuestionan a su dueño por exponerlo a la situación, pese a que se notaban las intenciones de los gatos.