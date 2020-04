Hombre adopta a un cachorro abandonado cuando regresaba a casa para la cuarentena

Un ciclista viene ganándose el respeto de la comunidad de Facebook luego de recoger un perrito abandonado en medio de la carretera cuando se dirigía a casa para cumplir con el confinamiento obligatorio a causa del coronavirus.

El hombre regresaba a su hogar tras realizar las compras en el supermercado para abastecerse durante los próximos días se percató de algo extraño cuando transitaba por una pista de tierra: sentía que algo lo estaba siguiendo de manera temerosa.

Luego de avanzar unos metros, la curiosidad del señor no pudo más y decidió bajarse de su vehículo para inspeccionar el lugar. La búsqueda no tuvo recompensa y al no encontrar nada decidió emprender, nuevamente, la vuelta a casa antes de que los oficiales lo detuvieran.

Sin embargo, cuando todo parecía estar en orden un cachorro salió de la nada y empezó a ladrarle para que pudiera hacerle caso. Los gritos fueron suficientes para que el ciclista se detuviera y recogiera a la mascota abandonada, quien lucía algo asustado y con síntomas de no haber comido durante unos días.

Te llevaré a casa

El hombre sabía que no podía dejar al perrito en ese lugar porque estaba expuesto a muchos peligros, entonces decidió acomodarlo en su vehículo para llevárselo a casa, tal como se observa en el video de Facebook.

La cara de felicidad del animalito no tenía explicación, sabía que había encontrado un nuevo padre adoptivo y un nuevo hogar donde recibiría el amor y la protección que necesita luego de haber sido abandonado por su ex-dueños en medio de la carretera.

Una familia feliz

No cabe duda que ambos personajes están viviendo muy felices, se protegen mutuamente y las muestras de cariño no son ajenas porque el hombre suele compartir los buenos momentos que atraviesa con el cachorro en su perfil de Facebook.