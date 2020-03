Muchos todavía no comprenden el verdadero valor de los perros, pero lo que sabemos lo maravillosos que son no podríamos imaginarnos nuestra vida sin ellos y si un día partieran el dolor podría ser tan grande como perder a un ser querido.

El perro es considerado desde muchos años atrás como el mejor amigo del hombre y en un miembro muy importante de la familia. Son seres muy espaciales que tienen el don de ser amados con el simple hecho de existir.

Los canes se caracteriza por cientos de cosas positivas, pero lamentablemente, y parece injusto, solo nos acompañan por algunos años. Es injusto saber que seres tan especiales como ellos vivan tan poco.

Mediante diferentes videos hemos podido ver el gran dolor que las personas sienten al despedirlos en su lecho de muerte. Es más, de acuerdo a lo compartido por el portal Infobae, perder a una mascota puede ser tan dolorosa como un ser querido.

“Diversos psicólogos han señalado en los últimos años que la muerte de un perro es tan dolorosa porque sus dueños no solo están perdiendo al animal, sino a una fuente de amor incondicional, ese compañero que durante tantos años ofreció seguridad y al que se cuidó como a un niño”, menciona el artículo.

Cómo afecta la pérdida de una mascota

Debido a que se ha creado una rutina con la mascota, su fallecimiento hace que todo cambie, pues en muchas ocasiones los dueños organizan sus horarios en torno a sus mascotas: paseos, visitas al médico, excursiones y otros.

La falta de comprensión al perder una mascota

Es triste, pero cierto. A diferencia de cuando fallece un hermano, amigo o pareja, en el caso de una mascota no se permite faltar al trabajo ni detener las actividades cotidianas para centrarse en el luto.

Esta triste situación fomenta que las personas se repriman las emociones y no se afronte el dolor que se siente ante la ausencia de los hermosos ángeles de 4 patas.

¿Cómo afrontar la muerte de una mascota?

La mejor manera de afrontar la pérdida del compañero de aventuras es hablar sobre ello y compartir buenos recuerdos es punto clave para las personas se sientan mejor.

Wapa, dabemos el dolor que se siente perder a nuestra mascota, pero no hay mejor forma que recodarlo dándole amor y hogar otro pequeño can quien no tiene que comer y está en busca de un hogar.