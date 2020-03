Animales silvestres toman las calles de Italia durante la cuarentena

Ciudadanos italianos se encuentran en cuarentena, así como ellos otros países también han tomado esta medida para poder controlar que se siga propagando el coronavirus. Italia esta duramente golpeada por esta pandemia, pero aún se les permite salir a correr en solitario o sacar a pasear al perro.

Al cumplir el aislamiento obligatorio, las calles de las ciudades italianas se mantienen desiertas situación que es aprovechada por los animales de la zona.

Animales pasean en las calles de Italia tras el coronavirus

Todo el país se halla dentro de sus casas, es por eso que los animales de los alrededores empezaron a reclamar lo que el ser humano le ha quitado. En las redes sociales como Facebook y Twitter se están compartiendo las fotos de jabalíes, patos y otros animales que han empezado a adentrarse dentro de la ciudad.

Daniele, un taxista de 59 años de Milán contó en un post: “la ciudad está como en toque de queda” y que no se ve ni a un alma caminando por las calles, pero animales salvajes sí. Se sorprendió mucho al ver caminar a un pequeño grupo de jabalíes.

Más animales vistos

Así como los mencionados animales se ven en Milán, en Roma las fuentes de agua empezaron a llenarse de patos. Además, se pueden ver delfines acercarse a los diversos puertos del país. Pero no eso no es lo único que la naturaleza está mostrando a raíz de que no hay gente en las calles, sino que el agua del canal de Venecia se ha ido aclarando. Dejando ver un hermoso paisaje.

¿Cómo es la situación actual en Italia?

Las oficinas públicas se mantienen abiertas por ahora, pero el gobierno aconseja utilizar los servicios por Internet. Las escuelas y universidades están cerradas, pero muchas ofrecen clases a distancia, las emisoras públicas han programado lecturas de libros importantes y lecciones dadas por conocidos intelectuales.

Las cafeterías, bares y restaurantes están cerrados por decisión del gobierno. Inicialmente había autorizado su apertura de las 06H00 a las 18H00, pero los clientes debían respetar una distancia de al menos un metro entre ellos. Todos los eventos culturales, deportivos, religiosos o festivos están suspendidos. Incluso el fútbol.

En estos tiempos del coronavirus la gente cree que no se le hará raro ver día con día a más animales caminando por las calles de Italia y es que hasta ellos se deben de sentir raros de no escuchar autos, trenes o los ruidos que emiten las ciudades, es por eso que se están acercando.

¿Cómo es en Perú?

Nosotros también estamos pasando por una medida de aislamiento obligatoria. El tránsito peatonal solo está permitido para una persona que vaya a comprar artículos de primera necesidad. Pero este silencio en las calles está haciendo que más limeños se den cuenta de las distintas poblaciones de aves que hay en nuestra ciudad. Como por ejemplo, en el distrito en el que vivo que es Jesús María he podido observar y escuchar a más pihuichos.

Es hermoso poder verlos volar con tranquilidad sin el ruido de los carros.

Definitivamente, ellos solo reclaman lo que es suyo.