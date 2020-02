Husky siberiano encuentra una caja con 7 gatos recién nacidos y su dueña decide adoptarlos

El amor entre perros y gatos está más que comprobado luego de toparnos con la historia de Banner, un husky siberiano que encontró una caja abandonada en medio del bosque con 7 felinos recién nacidos en su interior, lo cual generó mucho asombro en Instagram luego de hacerse viral las imágenes.

La cachorra ha demostrado ser una mascota muy bien entrenada luego de ser adoptada por los padres de Whitney Braley, una niña que sufre de autismo y discapacidad.

Un día, mientras daba un paseo por el bosque, Banner se dio cuenta que algo no estaba bien cuando a lo lejos observó una caja de cartón que se movía levemente. De inmediato, el perro fue corriendo para investigar lo que sucedía y se dio cuenta que había vidas en peligro que necesitaban de su ayuda.

Como el husky siberiano había sido entrenado por tres años como perra de servicio, utilizó todos sus métodos para alertar una situación de emergencia. La pequeña Whitney fue quien se dio cuenta que su mascota se encontraba ansioso por enseñarle algo, por lo que decidió seguirle los pasos para saber de qué se trataba.

"No tenía idea de qué habría allí. Pero cuando lo abrí, Banner se lanzó directamente hacia ellos y sacó un pequeño gatito blanco. Me quedé impactada. No estaban haciendo ningún ruido, así que pensé que podrían estar muertos, pero todos estaban vivos", declaró la niña a The Mirror.

Al observar a los felinos, Whitney se enamoró a primera vista y decidió llevárselos a casa para alimentarlos y cuidarlos debido a que estaban muriéndose de frío debido a las bajas temperaturas que azotan Estados Unidos.

Luego de varios días de protección, los gatitos ahora gozan de una buena calidad de vida tal como se observa en las imágenes que publican los padres humanos de Banner en su cuenta de Instagram, donde sobrepasa los 30 mil seguidores.

Así juega Banner con sus ‘hijos’ gatunos en Instagram: