Marmota roba verduras a granjero y se los come frente a la cámara de vigilancia

Un curioso video está causando sensación en YouTube. Los animalitos se seres muy especiales que incluso pueden provocar sonrisas por sus actos como es el caso de una marmota que se llevaba los vegetales de un granjero y se los comía frente a la cámara de seguridad.

Si, así como lo lees. Este tierno animalito al parecer no sentía ser atrapado por el dueño del lugar, sino que comía de lo más feliz los alimentos que minutos antes los había robado.

A través de un video que viene circulando en YouTube, se pudo conocer la historia del granjero Jeff Permar, a quien le gustaba comer cosas frescas y crecidas en su propia casa, por lo que se esfuerza mucho para que sus alimentos sean los mejores.

Los alimentos que se producía eran tan buenos que un curioso animalito decidió también comerlos. Y es que sin importar las medidas de seguridad que el hombre había puesto alrededor de la granja, el pequeño roedor lograba colarse, robar sus vegetales y comérselos sin remordimiento.

El autor de los robos de los vegetales era una marmota llamada Chunk, “noté que mi jardín estaba dañado y que no era una peste normal, era algo distinto. Tenía todo tipo de verduras y cada una estaba con mordidas, estaban probando un poco de todo. Busqué huellas que me ayudaran a identificar al ladrón, pero no dejaba rastro”, dijo Jeff a The Dodo.

“Es por esto que puse una cámara que detecta el movimiento y que me notificaba cada vez que alguien o algo pasaba por ahí. Fue en ese momento cuando vi que la marmota aparecía de la nada y se comía mis vegetales al frente de la cámara”, agregó.

Luego de descubrir al animalito que se estaba robando los alimentos, el hombre intentó hacer aumentar sus medidas de seguridad, pero todo fue en vano, ya que seguía metiéndose en la huerta, al menos 3 veces al día y siempre miraba a la cámara.

Al ver que ya no podía hacer nada, el hombre se encariño con el curioso animalito y decidió dejarlo que coma. Pero, al poco tiempo trajo a otro amigo y ahora eran 2 los que entraban a la granja para llevarse los vegetales.

Si Chunk era irresistible solo, con su nuevo compañero eran una pareja perfecta que comía, discutía e incluso se besaba frente a mirada atónita de Jeff. ¡Sin duda esto parece una telenovela!

Estos curiosos animalitos se robaron el corazón de todos en YouTube, quienes fueron bautizados como Chunk y su amigo Nibbles y tienen un canal en la plataforma digital dedicado a las aventuras de estas tiernas marmotas.