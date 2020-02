Ley brindará crédito fiscal a personas que rescaten animalitos sin hogar

La persona o familia que tiene en casa un animalito rescatado es un considerado un acto de amor incondicional y responsabilidad; sin embargo, existen perros y gatos que se encuentran en las calles en busca de una segunda oportunidad de vida para ser felices y amar.

En ese sentido, New York evalúa aplicar una nueva ley que podría otorgar créditos fiscales a las personas de buen corazón que salven mascotas.

Según la información de diarios en Estados Unidos, este crédito brindaría a los dueños de animales que adopten de cualquier refugio un monto de $ 125 por amigo de cuatro patas que acojan.

Este proyecto está diseñado para pagar el costo de las tarifas de adopción y alentar a las personas a incluir a los perros y gatos que necesitan una familia en lugar de comprarlos a los criadores.

Hoy en día, este gran proyecto de ley solo incluye perros y gatos, puesto que son considerados como animales domésticos.

"Alrededor de 6.5 millones de animales que ingresan a los refugios de los cuales 3.3, 3.2 son perros y gatos, respectivamente", según American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA).

Es una triste realidad que, 1.5 millones de animales en los refugios sean sacrificados cada año, que son 670,000 perros y 860,000 gatos.

Cabe mencionar que, no hay ninguna novedad sobre si el proyecto de ley incluiría o no créditos fiscales para las organizaciones de rescate, o si las personas que previamente habían rescatado y/o adoptado mascotas serían elegibles para este beneficio.