Perrito encuentra un consolador durante su paseo y se niega a dejar su nuevo “juguete”

Los perritos adoran salir a pasear, ya que se sienten libres, pueden correr y juegan con todo lo que encuentran. Pero, este caso es especial porque, un travieso can encontró un juguete para adultos dejando a su humana horrorizada.

En los paseos se pueden encontrar diferentes objetos que la gente olvida; sin embargo, existen algunos objetos que nunca deberían ser olvidados ya que pueden ser encontrados por quienes menos se espera.

Resulta que, un día una mujer salió a caminar junto a su mascota en las orillas de un río, Lissa Cross de Canterbury, Nueva Zelanda junto a su perrito de 4 años llamado. Pero, en un momento su querido can se desapareció entre los arbustos y reapareció momentos después con su nuevo "juguete", un consolador.

Sí, así como lo lees. La humana al darse cuenta de lo que su perrito había cogido como “juguete” empezó a reír, pero su risa duró poco al darse cuenta que Huni no pretendía a soltarlo.

"No podía creer lo que vi. Traté de quitárselo, pero él no quería soltarlo. Cuando regresamos al auto, él intentó subirse al auto con el juguete en la boca. Siempre le encantaron los juguetes de goma para perros, así que realmente no quería perderlo", contó la mujer.

Lissa tardó casi una hora en lograr que su perrito dejara el juguete. Asimismo. cuando Huni finalmente lo soltó, lo enterró en un lugar seguro para que la próxima vez, nadie encuentre objeto.

La curiosa anécdota fue compartida, en el que se le ve al perrito con su nuevo “juguete” y que rápidamente se volvió viral. “Me alegra que haga sonreír a la gente. Ciertamente no fue una caminata matutina ordinaria”, fue el texto que acompañó las fotos que se viralizaron.