¡Indignante! Perrito vive en total abandono en techo de una casa de Cercado de Lima

Hace unas semanas, el veterinario de mi perro me mencionó que los canes, gatos u otras mascotas no deben vivir en los techos de las casas, ya que no es un ambiente familiar para ellos.

Sin embargo, algunas personas que tienen animales en casa no toman conciencia de este tema, incluso olvidan a sus perros en los techos, dejándolos sin alimento ni agua.

Este sería un nuevo caso de maltrato animal, en el cual una usuaria llamada Daniela Molero compartió en Salvando Huellitas en Facebook, la historia del perrito que vive en Cercado de Lima.

"El perro está ahí todo el tiempo absolutamente todo el tiempo, llueva, halla sol, si hace frío, si hay fuegos artificiales. Siempre eta ahí. Está bastante delgado, se le ven los huesos cuando está de pie he tratado de lanzarle comida, pero son más las veces que cae en otro techo o a la calle por la distancia. Está en un 4to piso. Yo tengo meses viviendo por acá y está en completo abandono”, escribió la usuaria en Facebook.

Wapa, esperemos que las autoridades de Cercado de Lima puedan ayudar a este indefenso animalito, pues las imágenes revelan su delgadez. ¡No te pierdas la fotogalería del perrito!