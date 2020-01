¡Indignante! Abandonan a su perrito y le pegan sus ojos para que no los siga

Muchas veces nos preguntamos cómo pueden existir personas tan malas en este mundo que son capaces que abandonar a sus mascotas sin el más mínimo remordimiento. En las siguientes líneas te queremos contar una historia que se ha vuelto viral en Facebook por la crueldad en el que una persona decidió dejar a su perrito.

Un hombre de Barrancabermeja, Colombia, encontró a un perrito de avanzada edad dentro de una alcantarilla de la zona y en las más deplorables condiciones luego de haber sido abandonado por sus antiguos dueños.

Es así que, el hombre al darse cuenta de la condición en la que estaba el pobre perrito, intentó ayudarlo, pero algo insólito llamó su atención, el can no podía ver ya que sus ojos permanecían cerrados por más que intentaba abrirlos, por lo que inmediatamente lo llevó a un médico veterinario.

En el centro médico para animales, los doctores le informaron los ojos del perrito habían sido pegados y que había intentado varias veces quitarse el pegamento instantáneo, provocando una infección, según informó el periódico colombiano El Frente.

Resulta que, los anteriores dueños habían pegado los ojos de su perro para no los viera y no así no los siga al abandonarlo. Tras conocerse este tipo de maltrato animal, la noticia se extendió en las redes sociales e inmediatamente se volvió viral causando la indignación de los usuarios.

Sin embargo, a pesar de este horrible acto hecho por los anteriores dueños del perrito, el hombre que lo encontró y de quien se desconoce su identidad, anunció que adoptaría al can, generando las mejores reacciones y recibiendo además apoyo de distintas fundaciones animalistas.

A pesar del horrible momento que tuvo que vivir este pobre perrito, el amor de un hombre le permitió tener un nuevo hogar y comenzó un tratamiento que de a poco mejoró su salud.