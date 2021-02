Tres emprendimientos peruanos que surgen en plena pandemia que deberías seguir

La pandemia por coronavirus ha cambiado la vida de muchas personas. En ese sentido, hemos visto reinventarse centros de entretenimiento por bodegas o restaurantes, pero lo cierto es que los peruanos nunca nos detenemos, ¡seguimos trabajando y luchando por nuestros sueños!

En las siguientes líneas te compartimos tres inspiradoras historias y los mejores productos del mercado:

La tiendita de Mere

Es una nueva tienda online donde encontrarás ropas interiores para mujeres y hombres, productos de belleza y salud. Este emprendimiento promete dar un precio justo a cada cliente.

¿Cómo nació el emprendimiento?

"Soy una periodista que creció en una familia de comerciantes, desde muy pequeña apoyé a mis padres y mamita (abuelita) en el mundo de la lencería. Me gustan también los negocios y decidí abrir mi pequeño emprendimiento durante la pandemia por coronavirus. He vendido ropas interiores y maquillaje en tendencia en ferias. Ahora, quiero llegar a más personas en redes sociales que como yo estamos en casa debido a la cuarentena".

Teléfono de contacto

WhatsApp: 956708792

Links de Instagram y Facebook:

https://www.instagram.com/ tienditademere/

https://web.facebook.com/ TienditaMere

NATYE.CUPS

La cultivación de mugs o tazas personalizadas con plantas perfectas para decorar el hogar, oficina o como un bonito obsequio. También realizan la elaboración de terrarios.

Historia del emprendimiento

"Nuestro proyecto inició hace aproximadamente un año ya que un día mi esposo me regalo una planta y la coloqué dentro de una taza y al ver que se veía muy bien decidimos comprar todo lo necesario para cultivar en tazas y así poder personalizadas, pero, por cuestiones de nuestros trabajos y la pandemia que nos afecta a todos no hemos podido tener ese pequeño empujoncito que nos falta".



Teléfonos de contacto:

917354688 y 997336110



Instagram: https://www.instagram.com/p/ CGAqAkKBp0j/?utm_source=ig_ web_copy_link

Garbo

Garbo, es un vino artesanal hecho con las mejores frutas, en su punto exacto de maduración, dando como resultado un producto sofisticado y elegante.

¿Cómo nació el emprendimiento?

Garbo nació de una casualidad, me encontraba trabajando en una hacienda en Chanchamayo, cuando un ingeniero Holandés llegó a la hacienda para realizar una capacitación, al segundo día se levantó temprano y mientras tomaba su café parado en la puerta principal de la hacienda, veía maravillado las bondades de nuestra tierra, fue lo que me expresó, le pregunté ¿por qué lo dice? y comenzó a contarme de su pasatiempo haciendo Vino de Frutas en Holanda y vio cómo es que aquí en Perú y sobre todo en el lugar que se encontraba, había tanta buena calidad de frutas, es así que me dio mucha curiosidad por el tema y me enseñó el proceso de elaborar un buen vino artesanal, con insumos de la naturaleza, y ese primer vino que hicimos fue de granadilla, fruto que abundaba en esa zona.

A mi retorno a Lima experimenté con la clásica uva, me salió bastante bien, pero quise salir de lo común y experimenté con manzana, pero para esto ya le había comentado a mi socio Luis Rique sobre esta experiencia que tuve en la Selva y le propuse hacer este negocio, y así fue.

El nombre nació de buscar características del vino, en qué momento se toma, quienes lo toman, lo tomaron, comenzamos a estudiar la historia del Vino y entre sinónimos de la palabra elegancia encontramos la palabra GARBO y así por mutuo acuerdo nace dicho nombre, y poco a poco la legalización de la empresa como Vinos de Frutas Garbo. Actualmente producimos Vino de Fresa y estamos felices que tenga una muy buena acogida y que poco a poco vaya siendo el preferido del público.

En GARBO nos interesamos en mantener un producto de CALIDAD manteniendo los procesos artesanales que identifican a nuestro producto.

Contacto:

Teléfono: 979 330 155

jorgeat07@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/GarboArtesanal/

WAPA no es responsable por la compra, consumo o adquisición del producto o servicio nombrado en la presente nota, solo consideramos necesario el apoyo para la difusión de los emprendimientos.

Emprende Wapa

Si deseas promocionar tu emprendimiento o negocio, nosotras te apoyamos completamente ¡gratis!

En momentos de crisis hay que darnos la mano y juntas haremos crecer tu emprendimiento de manera gratuita. Porque sabemos que eres una luchadora y valoramos tu esfuerzo, te ofrecemos un canal abierto donde publicaremos una muestra de todo lo que haces.

Ingresa al link para conocer más de nuestra propuesta, aquí.