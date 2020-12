Disfruta de una cena navideña saludable y evita los empachos

Hay quienes sufren de ansiedad cuando piensan en la cena navideña: algunos no saben qué comer, pues, al padecer de diabetes, colesterol o problemas digestivos, creen que tienen que limitarse a una dieta estricta; otros creen que en la mesa no debe faltar ningún tipo de alimento y no escatiman a la hora de servirlos.

“Todas las personas estamos propensas a contraer males alimenticios durante estas fechas. El cuidado de los nutrientes que consumimos, sobre todo en los más vulnerables como los niños, adultos y embarazadas, debe ser prioritario en todas las familias”, explicó la licenciada Tanya Rocca, nutricionista de Sisol Salud.

La mayoría de personas se olvida de los hábitos de alimentación saludable y suele saltarse el desayuno o almuerzo para comer “tranquilamente” la cena. Sin embargo, el apetito será mayor, así como la ingesta de alimentos.

Por ello se deben comer frutas o beber yogur, a fin de que el estómago esté relativamente satisfecho y, a la hora del agasajo, solo se consuma lo necesario.



“Es preferible no consumir alimentos cargados en grasa, manteca y azúcar, como bebidas gaseosas, chocolates y galletas navideñas. Si los vas a consumir, que sea con moderación. La cena navideña debe incluir antioxidantes, como frutos secos, pescado azul y huevos, y se debe evitar las grasas saturadas de embutidos, carnes y productos de pastelería”, recomendó la especialista de Sisol Salud.

Rocca explicó que una buena nutrición a fin de año ayudará a reducir los niveles de glicemia y colesterol, así como prevenir la diabetes y otras enfermedades más comunes en esta época.

Fuente: ANDINA