Dos emprendimientos peruanos que te encantarán liderados por mujeres

La pandemia por coronavirus ha cambiado la vida de muchas personas. En ese sentido, hemos visto reinventarse centros de entretenimiento por bodegas o restaurantes, pero lo cierto es que los peruanos nunca nos detenemos, ¡seguimos trabajando y luchando por nuestros sueños!

Este es el caso de dos mujeres peruanas quienes la pandemia les llevó a sacar lo mejor de sí mismas.

En las siguientes líneas te compartimos dos inspiradoras historias y los mejores productos del mercado:

ASIRI

Asiri es una marca peruana especializada en la venta de bralettes, sustituto del brassier convencional que no llevan aros.

¿Cómo nació el emprendimiento?

Asiri nació en el 2019 con el propósito de hacer que las mujeres se sientan libres y hermosas al usar un bralette, aceptándose y quererse tal y como son.

Todo inició en el 2016, cuando un día fui de compras a un centro comercial donde habían ofertas en lencería, así que decidí comprar brassieres y conjuntos, pero había un brassier que me llamaba la atención por los encajes que tenía, era un bralette muy lindo, sin embargo, al verlo creí que no me iba a quedar ya que la mayoría de brassieres de este diseño con encajes y detalles suelen hacerse en tallas pequeñas. A pesar de todo decidí probármelo y el resultado fue impactante, quedé maravillada con la prenda y cómo me veía. Era super cómodo, bonito y lo mejor de todo es que ¡no tenía aros!

Así que compré solo uno, ya que se habían agotado en esa talla, es decir, la más grande, y es ahí donde me cuestioné, ¿por qué no crear bralettes, pero, para todas las mujeres?

El objetivo de Asiri es que todas las peruanas con poco o mucho busto tengan la oportunidad de vestir hermosos encajes, ya que, no solo es muy difícil encontrar estos diseños en copas grandes si no que además, veo ideal la comodidad de una prenda que realce el hermoso busto que tenemos sin enfocarse solo en el tamaño, pues lo más rico de nuestra gente es que poseemos distintos cuerpos y debemos de crear prendas para todas.

Uno de nuestros objetivos es ser una marca eco friendly, nuestro packaging y materiales están hechos de material reciclado. Tenemos la visión de empezar a crear lencería orgánica para así contribuir con el medio ambiente.

Por otro lado, somos una marca pet friendly, no solo material reciclado, también materiales fuera de maltrato animal. Nosotros mensualmente donamos comida y medicamento a rescatistas de los animalitos e incentivamos la adopción.

Por cada prenda Asiri que adquieras, estarás ayudando a perrito y gatito en desamparo.

Contacto:

Teléfono: 994886485 - Katheryne Vega Nuñez

Instagram: https://www. instagram.com/asiribralettes/

Facebook: https://www. facebook.com/asiribralettes

Bloguera Fit

Emprendimiento dedicado al rubro de alimentación, crecimiento personal y venta de ropa deportiva.

Historia del emprendimiento

Bloguera fit es una plataforma de educación que te explica sobre cómo equilibrar las tres esferas de nuestras vidas, las cuales son: el nivel emocional, físico, y nivel mental; todo esto sumado a que se mejora a través de una buena alimentación, y crecimiento personal. A partir de lo mencionado, nace "Bloguera fit Sale" que es una eccomerce a través de la cual puedes comprar ropa deportiva femenina para poder realizar tus actividades físicas en constante comodidad.





Celular: 965328142



Link:



Instagram:https://www. instagram.com/bloguerafit/

Facebook: https://www. facebook.com/bloguerafit

Ecommerce: https:// bloguerafitsale.com/

