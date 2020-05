¿Estudiaste en una universidad pública? ¡Darán becas para posgrado en el extranjero!

Si terminaste tu carrera profesional en una universidad pública y vas a estudiar un posgrado en el extranjero, no pierdas la oportunidad de ganar el concurso Beca Presidente de la República, convocatoria 2020, que ofrece becas integrales a profesionales de alto rendimiento académico para estudiar en las mejores universidades del mundo, informó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

La presente convocatoria otorgará puntaje técnico adicional a quienes hayan culminado sus carreras en casas de estudio como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Universidad Nacional de San Agustín, por mencionar algunas de las más conocidas por su excelencia.

“Los profesionales que estudiaron en las universidades públicas históricamente han tenido menos oportunidades de acceder a estudios de posgrados en universidades de alta calidad académica del mundo. Por ello, se les otorgará un puntaje técnico adicional; así como a aquellos profesionales con experiencia en el sector público y en la docencia académica superior”, comentó Ana Núñez, directora de la Oficina de Becas del Pronabec.

Precisó que el propósito de Beca Presidente es que los talentos peruanos accedan a los conocimientos más avanzados del mundo, en sus respectivas especialidades y, al regresar, contribuyan al desarrollo del país.

La convocatoria 2020 de Beca Presidente de la República ofrece 150 becas a profesionales peruanos de alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos para afrontar los estudios de posgrado en el extranjero, que hayan sido admitidos en una de las universidades ubicadas entre las 400 primeras del mundo, de acuerdo con los siguientes tres rankings: QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities y Times Higher Education World University Ranking.

Entre las universidades destacan Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, University of Oxford, Stanford University, University of Cambridge, California Institute of Technology, Princeton University, Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), Columbia University, Yale University, Imperial College London y otras. Ver lista completa en Beca Presidente de Pronabec.

Asimismo, aquellos postulantes que cuenten con la admisión a una universidad en el top 50 y top 100 de los rankings que el Pronabec toma como referencia, obtendrán una bonificación en el puntaje técnico.

“Lo que buscamos es incentivar a que aspiren al más alto del conocimiento y estas universidades lo ofrecen”, indicó Núñez.

Requisitos para postular

Ser peruano o peruana, acreditar estudios de pregrado o posgrado y alto rendimiento académico, experiencia laboral, buen perfil profesional o de investigación, acreditar insuficientes recursos económicos para afrontar los costos de los estudios de posgrado en el extranjero, contar con la carta de aceptación definitiva de una institución de educación superior extranjera elegible, entre otros.

Serán válidos los programas de estudio con fechas de inicio desde la publicación de las bases (18 de mayo 2020) de este concurso hasta el 31 de diciembre de 2021. Para mayor información, revisar las bases en el siguiente enlace.

En esa misma dirección web, los interesados podrán iniciar su inscripción electrónica a partir del 28 de mayo hasta el 29 de junio.

Beneficios

A los ganadores del concurso, el Estado peruano les cubre la matrícula, pensión y titulación (gastos administrativos para la obtención del grado respectivo o su equivalente) transporte nacional e internacional (al inicio y término de los estudios), alojamiento, alimentación, materiales de estudio y seguro médico.

Ver testimonios ganadores Beca Presidente en este link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLs-EzGWs7JM96WCtqlaP0WSzwVZiLMCy6

Para consultas y mayor información, pueden llamar a los siguientes teléfonos: 0800- 00018 o 612-8230. También pueden escribir por WhatsApp al 966 429 596.

Fuente: ANDINA