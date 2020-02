¡Arte en el Callao! Conoce la rica cultura chalaca a través de sus murales [FOTOS]

En el Callao, la “batería seria” se alerta con la llegada de los periodistas. Allí, en el “achorado” corazón de Puerto Nuevo, donde en sus finas arterias hay tantas piscinas inflables como perros callejeros, también hay unos murales que han concientizado a la “pipol del yauca”.

De todas las personas que anualmente fallecen en nuestra provincia constitucional, el 31 % de estas muertes son a causa del cáncer. Una cifra muy elevada que se debe, principalmente, a la poca formación preventiva que existe en los pobladores de este conocido puerto.

Ante ello, la Liga Contra el Cáncer (LCC), a sabiendas de la rica cultura chalaca, ha encabezado una campaña de concientización que ha calado en la idiosincrasia de un pueblo que respira arte en cada esquina.

El Callao es salsa

El arte en el Callao no es monotemático: existe la rumba salsera, la reconocida cultura gastronómica, el amor teológico al Sport Boys... y los grafitis que, con sus colores y décimas escritas con ese verbo florido, representan, en cada mural, sus diarias vivencias.

En estos murales podemos ver al gran Héctor Lavoe, Jefferson Farfán, Ismael Rivera, Kukín Flores y varias víctimas de la violencia callejera.

El artista que plasma estos rostros en diferentes barrios chalacos es Alexis Abel Villanueva Puente, más conocido en el mundo del arte del graffiti como El Salsa.

Me atrajo la lata de spray. Ver cómo la pintura salía de ella y lo preciso que es en el trazo… eso me enganchó, y me animó a hacer graffitis con rostros de salseros, de allí viene mi sobrenombre: El Salsa”.

A sus 37 años, El Salsa ahora se encarga de hacer retratos de personas que han fallecido a causa del cáncer. Y lo hace en barrios de cuidado, donde cada intruso es observado como lo haría un leopardo a un siervo.

Con estos retratos, se espera crear conciencia de prevención no solo dentro de los familiares de la víctima y en sus vecinos, sino en todas las personas que vean el bello mural.

“El hecho de concientizar a las personas es bueno porque puedes prevenir una desgracia”, menciona El Salsa. Las personas, nos dice, no son solas, las víctimas tienen hijos, padres, hermanos, entonces se trata de no hacer sufrir a los demás.

La iniciativa de la LCC fue bien recibida por el artista quien también ha tenido la mala fortuna de contar con familiares que han fallecido por esta enfermedad.

“Es importante representar, con el muralismo, el tiempo que se perdió. A los familiares que perdimos”, reflexiona.

Una enfermedad que se puede prevenir

El 95% de casos de cáncer detectados a tiempo tienen cura si se detectan a tiempo. Este es un frío dato estadístico, pero que contiene una verdad absoluta: la prevención es la diferencia entre la vida y la muerte.

“Nunca creí que esto me pasaría”, nos dice Nathaly Mancisidor Huamán de 23 años. Ella no es una paciente de cáncer. Es la hija de una mujer que ahora forma parte de ese 31% de víctimas de este mal.

La madre de Nathaly, Úrsula Huamán falleció a los 39 años debido al cáncer de útero que la consumió en diez meses meses, luego de ser diagnosticada. “A mi mamá le detectaron el cáncer en setiembre del 2013 y falleció en agosto del 2014”, nos cuenta acongojada.

Úrsula dio a luz a su segundo hijo en el año 2010. Luego de la cesárea, los médicos le advirtieron que tenía una pequeña herida en el útero y le recomendaron que vaya con un especialista. Ella ignoró la advertencia.

“En realidad mi madre tuvo un gran descuido, porque se sentía mal y no iba al médico. Le dolía mucho la parte baja del vientre, sangraba dos veces al mes, y fue recién cuando vio que ese sangrado era demasiado, en el que tomó la decisión de ir con especialista, pero ya era demasiado tarde”, recuerda Nathaly.

Úrsula dejó huérfanos a su hija adolescente y a su hijo de solo tres años. “Pasaba todo el día en el hospital acompañando a mi mamá durante esos 10 meses de su enfermedad, y pasar todo el día en el hospital no es agradable. Hay que vivirlo para realmente saber de qué hablo”, nos dice sin poder ocultar su llanto.

Una fecha para reflexionar

Hoy, 4 de febrero, es el Día Mundial Contra el Cáncer. Solo en el 2020, se proyecta que más de 70 mil peruanos sean detectados con esta enfermedad y cerca de 40 mil fallezcan. Una cifra alarmante, tomando en cuenta que es una enfermedad que se puede combatir si se detecta a tiempo.

“Es por ello, que hemos lanzado estos murales con el objetivo de que se conviertan en un recordatorio de que nadie está libre de esta enfermedad y que la mejor forma de evitarlo es través de un chequeo a tiempo”, señaló Damary Milla, Gerente General de la Liga Contra el Cáncer.

Como parte de las actividades por esta fecha, se realizará, durante todo el mes de febrero, una campaña de despistajes de cáncer para mujeres y hombres en sus 3 centros de prevención (Pueblo Libre, Surquillo y Lima).

Gracias a estas iniciativas como “Los Murales de Prevención”, que con tanto talento dibuja El Salsa, es que se quiere persuadir a las personas a realizarse un despistaje, antes que la vida se nos escurra de nuestras manos como arena entre los dedos, tal como le sucedió a la mamá de Nathaly o al 31% de fallecidos de nuestra provincia constitucional.