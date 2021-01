Horóscopo diario del miércoles 27 de enero del 2021 con Jhan Sandoval

Horóscopo diario de Jhan Sandoval | Prepárate con las predicciones del horóscopo de hoy de Jhan Sandoval por Wapa.pe y mira lo que te deparan los astros con nuestro tarot gratis en el amor, la salud, el trabajo y el dinero. Entérate lo que tiene reservado este día de la semana según tu signo zodiacal.

Recuerda revisar las predicciones del horóscopo semanal del lunes 25 al domingo 31 de enero del 2021 y leer todas las predicciones del 2020 por cada signo del zodiaco según el tarotista Jhan Sandoval. Las predicciones de hoy para cada signo las encontrarás a continuación en esta nota.

¿Qué de los signos zodiacales soy según mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de hoy de Jhan Sandoval | ¿Cuál es mi signo zodiacal?, existen diversos tipos de horóscopos según cada región y a continuación te mostramos una tabla con las fechas del horóscopo, tu astro regente y su equivalencia en la horóscopo chino e hindú.

Signo zodiacal Fechas Astro Horóscopo hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

Horóscopo Aries hoy

Tienes varios asuntos pendientes por falta de orden, toma medidas inmediatas y evitarás complicaciones. En lo personal, no permitas que esa persona fuerce una reconciliación, no es el momento.

Horóscopo Tauro hoy

Es posible que sospeches de engaño o corrupción, antes de emitir un juicio apresurado, infórmate bien. En lo afectivo, la falta de disposición al diálogo podría estar complicando esa reconciliación.

Horóscopo Géminis hoy

La apatía no te ayudaría a avanzar todo aquello que tienes pendiente, tienes que fortalecer tus ánimos. Debes acercarte más a las personas que amas, hay distancias que están afectando.

Horóscopo Cáncer hoy

Tu inflexibilidad te haría descartar soluciones inteligentes a tus problemas, sé tolerante y escucha las propuestas. En el amor, no es el momento adecuado para hablar con esa persona, espera.

Horóscopo Leo hoy

Que el estrés y las tensiones no te aceleren, necesitas ser minucioso y observador, correr te haría obviar detalles en tu gestión. Recibes un mensaje de esa persona, no seas cortante, escúchala.

Horóscopo Virgo hoy

Tomas distancia de una persona estresante, te sentirás más ligero y funcional en tus actividades laborales. En lo personal, estás recuperando la confianza y seguridad que habías perdido.

Horóscopo Libra hoy

Estarías perdiendo la paciencia con alguien con quien gestionas actividades, no es conveniente discutir. En el amor, dirás todo aquello que piensas, tu claridad hará reflexionar a esa persona.

Horóscopo Escorpio hoy

A pesar de las intrigas, tu labor y buena gestión te permitirá resaltar, nadie podrá afectar tu imagen. En lo personal, estás saliendo de ese período de nostalgias y tristezas, no retrocedas.

Horóscopo Sagitario hoy

Una persona de carácter te hará ver errores que no habías percibido, sus palabras te harán reflexionar. En el amor, estarías escondiendo emociones y sentimientos, expresa lo que sientes.

Horóscopo Capricornio hoy

Romperás con una actividad que no te satisface para comenzar un proyecto que será satisfactorio y productivo. Esa persona con la que discutiste te buscará para disculparse, escúchala.

Horóscopo Acuario hoy

Insiste y no le pierdas fe a ese proyecto, con el tiempo verás las mejoras que tanto deseas. Tendrás al frente a esa persona que tanto extrañas, ambos propiciarán la reconciliación.

Horóscopo Piscis hoy

Tu inspiración y sentido creativo te ayudará a resaltar, hoy llamarás la atención por tu capacidad. No intentes convencer a alguien cerrado en sus ideas, el tiempo será la clave, debes esperar.

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología clasifica a los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos, conocer a que elemento pertenecemos nos sirve para aprovechar mejor nuestras oportunidades y poder afrontar adecuadamente los retos que se nos presentan. Así tenemos cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua.

Los signos de fuego se caracterizan por su ingenio y son capaces de percibir la realidad de las situaciones, que se le presentan a diario, en su totalidad. A este elemento pertenecen Aries, Leo y Sagitario, signos de fuego capaces de aportar la claridad en cada situación.

Los nacidos bajo el elemento tierra se caracterizan por su sensatez, perseverancia, organización y pragmátismo. La tierra es la llave de nuestra existencia material y representa lo concreto. Tauro, Virgo y Capricornio pertenecen a los signos de tierra.

El aire es movimiento y conectividad, es aquello que está entre las cosas y une el cielo con tierra. Los arianos se caracteriza por saber moverse, estar continuamente interactuando con otros y ser excelentes viajeros. El signos de aire son Géminis, Libra y Acuario.

El agua puede fluir o puede aplastar, se adapta con facilidad, se amolda a cada situación y no hay forma de detenerla. Los signos de agua se caracterizan por estar en movimiento continuo aunque lo parezcan. El agua agrupa a Cáncer, Escorpio y Piscis.

Cada signo zodiacal cuenta con un elemento que sirve para conocernos y reconocer tantos los retos como las oportunidades que nos depara hoy:

Signo zodiacal Fechas Elemento Acuario 20 de enero - 18 de febrero Aire Aries 21 de marzo - 20 de abril Fuego Cáncer 25 de junio - 22 de julio Agua Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Tierra Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Agua Géminis 21 de mayo - 24 de junio Aire Leo 23 de julio - 23 de agosto Fuego Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Aire Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Agua Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Fuego Tauro 21 de abril - 20 de mayo Tierra Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Tierra

Conoce cuál es la piedra que necesitas para protegerte de las malas energías

Tanto como tener un amuleto es importante tener una piedra consigo, en un collar o en un pequeño recipiente como decoración en la sala. Estas nos protegen de varios aspectos. Por eso, te indicamos 10 piedras y sus poderes diferentes para protegerse de las malas energías.

1. Amatista

Si se tiene un conflicto emocional, es adecuada para usarla. Se debe de cargar si se necesita transformar algunos aspectos de la vida, Ayuda a limpiar el aura y te protege de las malas energías. Es una piedra que purifica la energía y cambia lo negativo en positivo.

2. Cuarzo rosa

La piedra elimina la angustia, la ira, los celos y la incomprensión. Además, ayuda a que la persona que lo tenga se ame a sí mismo, favorece el amor y la ternura. Todo lo negativo lo cambia por amor y ayuda a curar las heridas emocionales.

3. Malaquita

La malaquita protege de los peligros y ayuda a quien lo porte a enfrentarlos con inteligencia. También, ayuda a mejorar el estado de ánimo. Se dice que rompe los vínculos no deseado y limpia la contaminación energética.

4. Cornalina

Se dice que esta piedra tiene propiedades para restaurar la vitalidad, la motivación perdida; además que da coraje y a sentir autoconfianza. También, elimina la negatividad emocional, protege de la envidia y el resentimiento.

5. Piedra de luna

Es ideal para activar la intuición, la empatía y aliviar el estrés como la inestabilidad emocional. Si se quiere volver a estar enamorada, la piedra sirve para atraer el amor y resolver los problemas de pareja. Si se viaja, te protege de los viajes largos y a evitar las energías negativas.

6. Jaspe

Si se está viviendo una desgracia, la piedra aguamarina es la ideal porque tranquiliza y es símbolo de amistad. Sirve para proteger de los malos espíritus y las desgracias. También, reduce el estrés

7. Tumalina negra

Es una piedra que protege de las energías negativas. Se debe de mantener en un lugar donde hay mucha gente y se mueven muchas energías contrarias. De esa manera, ayuda a desviar las energías negativas y a conservar el buen humor. También, neutraliza el odio, las envidia, el estrés, la angustia y el miedo.

8. Ojo de tigre

Si tienes un asunto que no has resulto y te atormenta las noches, usar esta piedra ayudará a liberar las cargas mentales, resolver los problemas y reforzar la autoestima. También, se utiliza cuando se tiene un bloqueo creativo y atraer la buena suerte. Sui no se llega a manejar buen el dinero, esta piedra es de gran utilidad y de protegernos de problemas fuertes.

9. Aguamarina

Si se está viviendo una desgracia, la piedra aguamarina es la ideal porque tranquiliza y es símbolo de amistad. Sirve para proteger de los malos espíritus y las desgracias. También, reduce el estrés, calma la mente, favorece la comunicación y ofrece paz a quienes tienen mucha responsabilidad.

10. Ámbar

Esta piedra es especial porque se le atribuye que puede ahuyentar a los malos espíritus, purifica el alma y calma el dolor de las rupturas. Por eso, es ideal para reiniciar tu vida como soltera o si se ha tenido una pérdida de un ser querido. Además, protege contra la envidia y absorbe la energía negativa.

Jhan Sandoval en Wapa.pe

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 hasta el 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires CABA. Para el 2008 se inicia como columnista del diario La República. Y desde el 2017 a la fecha, Jhan, lee en vivo el tarot todas los lunes a las 7:50 AM en el programa Señales que se transmite en el fanpage de Wapa.pe, además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.