Horóscopo de hoy de Jhan Sandoval del domingo 12 de enero del 2020

Horóscopo de hoy de Jhan Sandoval | Prepárate con las predicciones de hoy en el horóscopo diario de Jhan Sandoval y mira lo que te deparan los astros con nuestro tarot gratis en el amor, la salud, el trabajo y el dinero. Entérate lo que tiene reservado el destino para ti este domingo 12 de enero del 2020 según tu signo zodiacal.

Recuerda revisar las predicciones del horóscopo semanal del lunes 6 al domingo 12 de enero del 2020 y leer todas las predicciones para el 2019 por cada signo del zodiaco según el tarotista Jhan Sandoval. Las predicciones de hoy para cada signo las encontrarás a continuación en esta nota.

¿Cuál es tu elemento según tu signo zodiacal?

La astrología clasifica a los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos, conocer a que elemento pertenecemos nos sirve para aprovechar mejor nuestras oportunidades y poder afrontar adecuadamente los retos que se nos presentan. Así tenemos cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua.

Los signos de fuego se caracterizan por su ingenio y son capaces de percibir la realidad de las situaciones, que se le presentan a diario, en su totalidad. A este elemento pertenecen Aries, Leo y Sagitario, signos de fuego capaces de aportar la claridad en cada situación.

Los nacidos bajo el elemento tierra se caracterizan por su sensatez, perseverancia, organización y pragmátismo. La tierra es la llave de nuestra existencia material y representa lo concreto. Tauro, Virgo y Capricornio pertenecen a los signos de tierra.

El aire es movimiento y conectividad, es aquello que está entre las cosas y une el cielo con tierra. Los arianos se caracteriza por saber moverse, estar continuamente interactuando con otros y ser excelentes viajeros. El signos de aire son Géminis, Libra y Acuario.

El agua puede fluir o puede aplastar, se adapta con facilidad, se amolda a cada situación y no hay forma de detenerla. Los signos de agua se caracterizan por estar en movimiento continuo aunque lo parezcan. El agua agrupa a Cáncer, Escorpio y Piscis.

Horóscopo de hoy para Aries: del 21 de marzo al 20 de abril

Invertirás tu tiempo en resolver asuntos domésticos que habían quedado pendientes. Es posible que no recibas la colaboración de familiares y esto te ponga de mal humor. Controla tu carácter.

Horóscopo de hoy para Tauro: del 21 de abril al 20 de mayo

Te estás comprometiendo a diversas actividades que luego te costaría cumplir. Necesitas soltar responsabilidades y descansar, el exceso de tensión afectaría tu salud física y emocional.

Horóscopo de hoy para Géminis: del 21 de mayo al 20 de junio

Tu mente sigue inmersa en pensamientos negativos. No permitas que las preocupaciones te bloqueen y disfruta de la compañía de amigos y familiares, necesitas desconectarte.

Horóscopo de hoy para Cáncer: del 21 de junio al 22 de julio

Sabes que tienes que alejarte de esa persona que muestra formas posesivas y manipuladoras. Hoy evidenciará más actitudes insanas y tendrás que tomar una decisión por tu bienestar.

Horóscopo de hoy para Leo: del 23 de julio al 22 de agosto

En una discusión podrías decir cosas hirientes que alejen a esa persona. Luego de la ofuscación, te darás cuenta de lo que estarías perdiendo si no pides disculpas y buscarás la reconciliación.

Horóscopo de hoy para Virgo: del 23 de agosto al 22 de septiembre

No te cierres en tus ideas ni te muestres inflexible, menos si te rodean las personas que quieres. Podrías mostrar intolerancia y enfado por situaciones de poca importancia, es mejor evitarlo.

Horóscopo de hoy para Libra: del 23 de septiembre al 22 de octubre

Compartirás gastos con un ser querido para invertir en un momento de esparcimiento familiar. La sensación de bienestar y alegría te tendrás te hará pensar en repetir nuevamente la experiencia.

Horóscopo de hoy para Escorpio: del 23 de octubre al 21 de noviembre

Recibes mensajes de una persona que hace mucho tiempo no ves. Hablarán del pasado y en ambos renacerán sentimientos e ilusiones que pensaste olvidadas. Date una oportunidad.

Horóscopo de hoy para Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Luego de una semana llena de tensiones y esfuerzo, surge un viaje corto que te permitirá despejar la mente y disfrutar de un aire totalmente distinto, recuperarás la calma y el optimismo.

Horóscopo de hoy para Capricornio: del 22 de diciembre al 20 de enero

Día de tensiones, habrá una serie de actividades que necesitas atender y es probable que no encuentres el apoyo necesario. Paciencia, tu esfuerzo y concentración dará resultado.

Horóscopo de hoy para Acuario: del 21 de enero al 19 de febrero

Alguien emitirá una opinión que podrías considerar errada. Sé diplomático y evita personalizar la situación para que luego no surjan diferencias que eleven los tonos y compliquen la situación.

Horóscopo de hoy para Piscis: del 20 de febrero al 20 de marzo

Terminas una etapa de tu vida en la que estabas conectada con miedos y subjetividades, ahora todo cambia, actuarás de manera práctica y concentrada en detalles que antes no considerabas.

Rituales para limpiarte de las malas energías con agua de mar

Con este ritual podrás decirle adiós a todas las cosas malas que te pasaron y que te pudieron hacer daño, de esta forma darás paso a una nueva vibra y una mejora en tu vida.

Periodista denuncia por violencia a su pareja un comandante del Ejército

La periodista Solange Ordoñez denunció por violencia física, psicológica y económica al comandante del Ejército Carlos Enrique Freyre en la comisaría de Villa Chorrillos.

Según contó, las agresiones comenzaron el 4 de enero, cuando el también escritor la golpeó en la espalda y la insultó. “Al día siguiente me pidió perdón y lo perdoné. El 6 de enero yo descubrí otra infidelidad. Me sentí mal. Lo llamé y me dijo que yo era una loca y me colgó. Ahí llamo a mi hermano. Me dijo que saliera de allí. Mi hermano vino con su esposa y me llevaron a la casa de mis padres”, relató Solange a La República. Seguir leyendo...

¿Qué signo del zodiaco corresponde a cada mes?

Horóscopo de hoy | Dependiendo del horóscopo al que usas para ver cómo te irá en el salud, trabajo y amor. ¿Cómo descubrir mi horóscopo? estos son las fechas que se adaptan a cada astro, elemento y signo zodiacal.

Signo zodiacal Fechas Astro Horóscopo hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Cuál es tu elemento según tu signo zodiacal?

Horóscopo hoy | Cada signo zodiacal cuenta con un elemento que sirve para conocernos y reconocer tantos los retos como las oportunidades que nos depara hoy:

Signo zodiacal Fechas Elemento Acuario 20 de enero - 18 de febrero Aire Aries 21 de marzo - 20 de abril Fuego Cáncer 25 de junio - 22 de julio Agua Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Tierra Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Agua Géminis 21 de mayo - 24 de junio Aire Leo 23 de julio - 23 de agosto Fuego Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Aire Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Agua Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Fuego Tauro 21 de abril - 20 de mayo Tierra Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Tierra

¿Qué signos son compatibles?

Horóscopo de hoy | Usa esta la calculadora de compatibilidad para ver qué signos son compatibles en el amor. Solo necesitas la fecha de nacimiento y que los astros den su bendición.