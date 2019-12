Horóscopo diario de Jhan Sandoval del lunes 30 de diciembre del 2019

Horóscopo diario de Jhan Sandoval | Prepárate con las predicciones de hoy en el horóscopo diario de Jhan Sandoval y mira lo que te deparan los astros con nuestro tarot gratis en el amor, la salud, el trabajo y el dinero. Entérate lo que tiene reservado el destino para ti este lunes 30 de diciembre del 2019 según tu signo zodiacal.

Recuerda revisar las predicciones del horóscopo semanal del lunes 30 de diciembre del 2019 al domingo 5 de enero del 2020 y leer todas las predicciones para el 2019 por cada signo del zodiaco según el tarotista Jhan Sandoval. Las predicciones de hoy para cada signo las encontrarás a continuación en esta nota.

¿Cuál es tu elemento según tu signo zodiacal?

La astrología clasifica a los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos, conocer a que elemento pertenecemos nos sirve para aprovechar mejor nuestras oportunidades y poder afrontar adecuadamente los retos que se nos presentan. Así tenemos cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua.

Los signos de fuego se caracterizan por su ingenio y son capaces de percibir la realidad de las situaciones, que se le presentan a diario, en su totalidad. A este elemento pertenecen Aries, Leo y Sagitario, signos de fuego capaces de aportar la claridad en cada situación.

Los nacidos bajo el elemento tierra se caracterizan por su sensatez, perseverancia, organización y pragmátismo. La tierra es la llave de nuestra existencia material y representa lo concreto. Tauro, Virgo y Capricornio pertenecen a los signos de tierra.

El aire es movimiento y conectividad, es aquello que está entre las cosas y une el cielo con tierra. Los arianos se caracteriza por saber moverse, estar continuamente interactuando con otros y ser excelentes viajeros. El signos de aire son Géminis, Libra y Acuario.

El agua puede fluir o puede aplastar, se adapta con facilidad, se amolda a cada situación y no hay forma de detenerla. Los signos de agua se caracterizan por estar en movimiento continuo aunque lo parezcan. El agua agrupa a Cáncer, Escorpio y Piscis.

Horóscopo de hoy para Aries: del 21 de marzo al 20 de abril

Llamarás la atención a donde vayas. Tu atractivo estará en apogeo. Un espacio con esa persona especial te permitirá fortalecer los sentimientos que existen entre ambos. Te dejarás llevar.

Horóscopo de hoy para Tauro: del 21 de abril al 20 de mayo

Tu pareja se mostrará más exigente que de costumbre y esa actitud te sorprenderá. Alguien del pasado buscará llamar tu atención. Cuidado con los triángulos, podrías perder lo que tienes.

Horóscopo de hoy para Géminis: del 21 de mayo al 20 de junio

Necesitas tener más claridad sobre tus sentimientos. Estarías actuando por impulso dejándote llevar por los instintos. Tendrás que ser prudente y tomar el control de tu vida emocional.

Horóscopo de hoy para Cáncer: del 21 de junio al 22 de julio

Una comunicación evidenciará el cambio de actitud de esa persona con respecto a ti. A pesar de tu determinación, es probable que te dejes llevar por la situación. Momento de intimidad.

Horóscopo de hoy para Leo: del 23 de julio al 22 de agosto

Te costará entender que lo que exige tu pareja son más atenciones de tu parte. Evita discutir por diferencias absurdas que evidenciarían el problema de fondo entre ambos. Demuestra tus sentimientos.

Horóscopo de hoy para Virgo: del 23 de agosto al 22 de septiembre

Te darás cuenta que eres más importante que esa situación que has vivido y decidirás cambiar de actitud. Vuelve tu atractivo y los halagos que necesitabas. Atrás quedará esa mala experiencia.

Horóscopo de hoy para Libra: del 23 de septiembre al 22 de octubre

Te desatas de complejos y temores. Mostrarás una actitud espontanea ante esa persona que hoy estará cerca de ti. La mutua confianza y la química irán aumentando en ambas partes. Disfrútalo.

Horóscopo de hoy para Escorpio: del 23 de octubre al 21 de noviembre

Algunos errores en la agenda laboral te llevarían a posponer actividades que tenías planificadas con tu pareja. Esto podría ser motivo de conflictos si es que no lo sabes explicar con precisión.

Horóscopo de hoy para Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tomarás la iniciativa frente a esa persona que se muestra esquiva e inmadura. Esta vez tu tendrás las riendas de la relación. Un encuentro te dará la posibilidad de avanzar hacia lo que deseas.

Horóscopo de hoy para Capricornio: del 22 de diciembre al 20 de enero

El atractivo de esa persona te estaría frenando por causa de tus inseguridades. Si no rompes con tus limitaciones, estarías arriesgando la oportunidad que tanto habías esperado tener.

Horóscopo de hoy para Acuario: del 21 de enero al 19 de febrero

Le darás la espalda a alguien que pretende llamar tu atención pero que no estaría siendo muy sincero o directo en sus intenciones. Ayúdalo, prestándole más atención y todo cambiará.

Horóscopo de hoy para Piscis: del 20 de febrero al 20 de marzo

Seguirás comparando una antigua labor con las condiciones que tienes en la actualidad. Se más práctico. Estarías pensando en alguien del pasado sin que eso sea realmente positivo para ti.

¿Qué signo del zodiaco corresponde a cada mes?

Horóscopo de hoy | Dependiendo del horóscopo al que usas para ver cómo te irá en el salud, trabajo y amor. ¿Cómo descubrir mi horóscopo? estos son las fechas que se adaptan a cada astro, elemento y signo zodiacal.

Signo zodiacal Fechas Astro Horóscopo hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

Signo zodiacal Fechas Elemento Acuario 20 de enero - 18 de febrero Aire Aries 21 de marzo - 20 de abril Fuego Cáncer 25 de junio - 22 de julio Agua Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Tierra Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Agua Géminis 21 de mayo - 24 de junio Aire Leo 23 de julio - 23 de agosto Fuego Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Aire Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Agua Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Fuego Tauro 21 de abril - 20 de mayo Tierra Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Tierra

¿Qué signos son compatibles?

Horóscopo de hoy | Usa esta la calculadora de compatibilidad para ver qué signos son compatibles en el amor. Solo necesitas la fecha de nacimiento y que los astros den su bendición.