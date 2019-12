Horóscopo semanal de Jhan Sandoval para Escorpio del 23 al 29 de diciembre del 2019

Jhan Sandoval revela el horóscopo semanal del signo zodiacal de Escorpio desde el 23 al 29 de noviembre. Descubre cómo le irá a las personas de este signo en el amor, la salud y el trabajo.

Escorpio en el trabajo

Lucharás por obtener el puesto que deseas. Es posible que la competencia te genere inseguridad. Evita mostrar tu inseguridad, podrías generar un efecto contrario a lo que esperas. Tu determinación en esta etapa será la clave de los proyectos en los que te has involucrado últimamente.

Escorpio en el amor

: Estarías a la expectativa de una persona que no ha demostrado madurez. Es importante que definas lo que esperas de esa relación, para evitar desilusiones. Consejo: Prende una vela de color morado para transmutar tu energía. Pero además eleva tu pedido con lo que realmente buscas a nivel sentimental.

Escorpio en el dinero

Algunas situaciones que no esperabas podrían presentarse con los asuntos financieros. Te sentirás mortificado por ello. No vayas en contra de tus propios deseos. No te dejes agobiar por imprevistos que tienen fácil solución. Sé más práctico frente a los problemas que se presenten y encontrarás solución.

Compatibilidad de Escorpio

Compatibilidad del signo zodiacal de Escorpio en el Horóscopo semanal de Jhan Sandoval. Los escorpiones tienen un misterio que los envuelve y les impide mostrarse tal como son frente a los demás, por lo cual un Acuario, que es más reservado, sería perfecto para comprender ese temor a mostrarse auténtico frente al resto.

¿Qué signo zodiacal soy?

Se denomina Astrología al estudio de la posición y los movimientos de los astros, además de su influencia en las personas y los acontecimientos del mundo. Por ende, en el horóscopo occidental tenemos 12 signos zodiacales que están distribuidos en todo el año.

Para conocer a qué signo del zodiaco perteneces te mostramos la siguiente tabla:

¿Quién es Jhan Sandoval?

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Del 2006 hasta el 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires CABA.

Se inició como columnista del diario La República en el año 2008 en donde presenta el horóscopo diario hasta la actualidad y desde hace tres años colabora para Revista Wapa, donde tiene su programa Señales con Jhan Sandoval.