Horóscopo semanal de Jhan Sandoval para Tauro del 23 al 29 de diciembre

Jhan Sandoval revela el horóscopo semanal del signo zodiacal de Tauro desde el 23 al 29 de diciembre. Descubre cómo le irá a las personas de este signo en el amor, la salud y el trabajo.

También puedes consultar el horóscopo diario de Jhan Sandoval, el cual se realiza día a día para conocer lo que el futuro depara para ti.

Tauro en el trabajo

Las tensiones en el campo laboral, podrían originar rupturas que sería mejor evitar. Es posible que alguien no esté actuando de manera transparente o que las intenciones de terceros no sean las mejores. Medita tus pasos con cautela y toma distancia cuando sepas que no puedes conseguir el dialogo que quisieras en el ámbito laboral.

Tauro en el amor

No te dejes influenciar por comentarios de terceros que deseen despertar desconfianza hacia tu pareja. Los malos entendidos producirían un alejamiento. Consejo: Báñate con una mezcla de vinagre blanco y sal, mentalizando que se aleje todo lo negativo que has percibido últimamente, luego enjuágate con agua.

Tauro en el dinero

Te sentirás abrumado por la alta carga económica que sientes, hay sobre tus hombros. Tendencia a discusiones por asuntos materiales. Eso podría afectar tu salud y equilibrio emocional. Elabora un plan para salir airoso de toda esta situación. Tu sentido de organización y perspectiva hacia el futuro te darán tranquilidad.

Compatibilidad de Tauro

Compatibilidad del signo zodiacal de Tauro en el Horóscopo semanal de Jhan Sandoval. Los taurinos son personas trabajadores, centrados y fuertes. Para ellos, el mejor amigo es un Piscis ya que es uno de los signos más amistosos y menos confrontacionales del zodíaco. además es uno de los más leales.

¿Qué signo zodiacal soy?

Se denomina Astrología al estudio de la posición y los movimientos de los astros, además de su influencia en las personas y los acontecimientos del mundo. Por ende, en el horóscopo occidental tenemos 12 signos zodiacales que están distribuidos en todo el año.

Para conocer a qué signo del zodiaco perteneces te mostramos la siguiente tabla:

¿Quién es Jhan Sandoval?

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Del 2006 hasta el 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires CABA.

Se inició como columnista del diario La República en el año 2008 en donde presenta el horóscopo diario hasta la actualidad y desde hace tres años colabora para Revista Wapa, donde tiene su programa Señales con Jhan Sandoval.