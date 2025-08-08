Reconocida marca de pasta dental retira 3 millones de sus productos en mercado peruano por grave riesgo

Wapa.pe
Conoce aquí qué producto fue retirado del mercado en Perú relacionado a la salud bucal.

    Han pasado varios meses desde que se reportaron en Brasil los primeros casos de irritación bucal vinculados a la pasta dental Colgate Total Clean Mint, hasta que la marca decidió retirar finalmente este producto del mercado peruano, según informó Indecopi.

    La demora no solo provino de la empresa, sino también de las autoridades sanitarias del país, que recién hace unas semanas alertaron sobre 14 pastas dentales de distintas marcas con fluoruro de estaño, componente que podría causar irritación y otros problemas bucales.

    Aunque la Digemid no ordenó el retiro ni prohibió su venta, limitándose a advertir sobre su uso, Colgate optó por retirar del mercado peruano más de 3 millones de unidades de Colgate Total Clean Mint, reconociendo el posible riesgo y señalando que podría estar relacionado con el saborizante utilizado. No obstante, aún no se sabe si otras marcas con fluoruro de estaño tomarán la misma medida.

    Indecopi informa del retiro de Colgate

    Colgate-Palmolive Perú S. A. informó al Indecopi que 3 millones 156 mil 792 unidades de la crema dental Colgate Total Clean Mint serán retiradas del mercado peruano debido a que algunos consumidores podrían experimentar intolerancia al saborizante presente en el producto", informó la entidad defensora del consumidor.

    Se destacó que gran parte de estas unidades ya fueron adquiridas: más de 2,6 millones se encuentran en manos de consumidores, quienes podrán cambiarlas por otro producto Colgate.

    De acuerdo con el proveedor, el defecto podría causar efectos adversos como irritación o hinchazón en la boca, lesiones como aftas, llagas o ampollas, así como dolor en la zona afectada.

    “La empresa indicó que ha suspendido la importación de la crema dental Colgate Total Clean Mint desde el 31 de julio de 2025. Asimismo, ha dispuesto el cese de su comercialización y el recojo voluntario del producto de los puntos de venta. También precisó que los consumidores pueden solicitar el cambio del producto por uno alternativo o cualquier otro de su portafolio”, aclaró.

    ¿Qué hacer si compré la pasta dental?

    Los consumidores pueden comunicarse con la Línea de Atención al Consumidor de Colgate-Palmolive Perú a través de su página web o llamando al 0801-136-36 para consultas y solicitudes de cambio. Más detalles sobre la alerta están disponibles en: https://t.ly/RiCvm

    El Sistema de Alertas de Consumo de Indecopi es una herramienta para difundir información sobre productos que pueden implicar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o salud de los consumidores o sus bienes. La información proviene de los propios proveedores y de las autoridades sectoriales competentes.

