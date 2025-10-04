La hija mayor de Christian Domínguez reveló en un video en vivo que tiene una complicada relación con Karla Tarazona.

La RADICAL decisión de CHRISTIAN DOMÍNGUEZ tras filtrarse que no visita a su hija hace 4 meses ¿Karla es la culpable? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El pasado viernes 3 de octubre, Camila, hija mayor de Christian Domínguez, compartió en su cuenta de TikTok que no ha tenido contacto con su padre desde hace cuatro meses. La joven recordó que esta no sería la primera vez que se distancian, señalando que un episodio similar ocurrió años atrás, cuando Domínguez estaba con la conductora Karla Tarazona.

La decisión de Christian Domínguez

Tras las declaraciones de su hija, el cumbiambero decidió tomar medidas drásticas en sus redes sociales. Bloqueó por completo la opción de comentarios en su cuenta de Instagram, evitando que tanto seguidores como curiosos puedan dejar mensajes o ver lo que otros usuarios hayan comentado.

Aun así, no se salvó de recibir críticas a través de publicaciones de otras cuentas donde fue etiquetado, recibiendo comentarios sobre su ausencia en la vida de Camila: “Y así quieren tener una hija ni se preocupa por la otra ayuda psicológica traen hijos al mundo y abandonarlos”, escribió un usuario.

Lo que dijo Camila sobre su padre y Karla Tarazona

La joven también habló sobre su percepción de la relación de su padre con Karla Tarazona y cómo esto afectó su vínculo: