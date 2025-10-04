La radical decisión de Christian Domínguez tras filtrarse que no visita a su hija hace 4 meses ¿Karla es la culpable?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El pasado viernes 3 de octubre, Camila, hija mayor de Christian Domínguez, compartió en su cuenta de TikTok que no ha tenido contacto con su padre desde hace cuatro meses. La joven recordó que esta no sería la primera vez que se distancian, señalando que un episodio similar ocurrió años atrás, cuando Domínguez estaba con la conductora Karla Tarazona.
La decisión de Christian Domínguez
Tras las declaraciones de su hija, el cumbiambero decidió tomar medidas drásticas en sus redes sociales. Bloqueó por completo la opción de comentarios en su cuenta de Instagram, evitando que tanto seguidores como curiosos puedan dejar mensajes o ver lo que otros usuarios hayan comentado.
Aun así, no se salvó de recibir críticas a través de publicaciones de otras cuentas donde fue etiquetado, recibiendo comentarios sobre su ausencia en la vida de Camila: “Y así quieren tener una hija ni se preocupa por la otra ayuda psicológica traen hijos al mundo y abandonarlos”, escribió un usuario.
Lo que dijo Camila sobre su padre y Karla Tarazona
La joven también habló sobre su percepción de la relación de su padre con Karla Tarazona y cómo esto afectó su vínculo:
“¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí. No lo veo hace cuatro meses. No me llama, no tenemos comunicación, el que se alejó fue él. Mi papá no me habla, no me habla, no me habla hace cuatro meses. No es la primera vez que lo hace. Ya lo dije que me dejó de hablar cuando tenía seis años y desapareció y no me dijo nada y la que tuvo que cubrir eso fue mi mamá. Cuando se alejó, era Karla la pareja”, relató Camila, dejando en evidencia el distanciamiento prolongado con su padre.