Pamela López compartió detalles sobre el reencuentro de Cueva con sus hijos tras casi un año. La empresaria relató que la visita no cumplió con sus expectativas.

Pamela López volvió a generar titulares al revelar detalles del reciente reencuentro entre Christian Cueva y sus hijos. La empresaria contó que, tras casi un año de ausencia, el futbolista pudo pasar tiempo con los pequeños, pero la visita no terminó como esperaba.

Pamela López acusa a Christian Cueva de dejar a sus hijos en la portería tras visita familiar

Pamela López volvió a hablar sin filtros sobre su relación con Christian Cueva. Aunque muchos pensaban que la conciliación había traído calma a su entorno familiar, la trujillana sorprendió en una entrevista para ‘Día D’ al contar lo que realmente ocurrió en el reciente reencuentro de ‘Aladino’ con sus hijos, tras casi un año de distancia.

López explicó que ella misma propuso que el futbolista pasara más tiempo con los pequeños. “Él solo podía verlos el día domingo, pero estaría tres días y fui yo quien le dijo para que los vea el lunes y el martes”, relató.

El lunes todo parecía ir bien: “Les pregunto (a mis hijos) que qué tal les fue. Ellos estaban contentísimos y le habían hecho mil peticiones a su papá y él les dijo que después. Ellos se lo estaban solicitando desde el domingo”, contó.

Pero el martes, según Pamela, la situación dio un giro. A pesar de que Cueva tenía hasta las 8:00 p.m. para convivir con los niños, al llegar a su casa a las 6:00 p.m. se llevó una sorpresa. “El martes regreso de grabar como a las 6 de la tarde y los encuentro en casa y no encuentro a la nana. Ella me dijo que nunca le recogieron. (Mi hija me dice): Papá nos dejó en el lobbie y se fue rápido”, reveló.

López aseguró que el futbolista nunca le avisó de la entrega anticipada: “Nunca recibí un mensaje donde me ponía: ‘Te estoy entregando a tus hijos’. Los dejó en portería y se fue. Sentí mucha impotencia. Casi un año que no los ha visto y tratarlos de esa manera”, expresó visiblemente afectada.

Pamela López denuncia que Christian Cueva dejó a su hija con un desconocido durante visita

La tensión entre Pamela López y Christian Cueva sigue creciendo. En una entrevista para Día D, la trujillana compartió un nuevo episodio que, según su testimonio, la dejó preocupada por la seguridad de sus hijos.

“(Me dijo): Me recogió con un hombre desconocido y me dejó con ese hombre pintando y se fue a recoger a mi hermano”, contó sobre lo que le relató su hija menor.

Pamela expresó su frustración por la situación, ya que le ha dado al futbolista más tiempo para convivir con sus pequeños.