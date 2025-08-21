Gustavo Salcedo anunció el fin de su matrimonio con Maju Mantilla el 20 de agosto, aunque las últimas publicaciones de Maju mostraban momentos familiares juntos.

Aunque Gustavo Salcedo confirmó el fin de su matrimonio con Maju Mantilla este 20 de agosto, asegurando que su relación terminó hace meses, sus últimas apariciones públicas parecían mostrar lo contrario. La conductora de 'Arriba mi gente' compartió viajes, celebraciones y momentos en familia donde aún se veía la presencia de su esposo. Estas imágenes, que pasaron desapercibidas en su momento, ahora revelan que la separación no era evidente para sus seguidores.

Así se lucieron públicamente por última vez Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

Fue el 22 de julio cuando Maju Mantilla compartió un video donde se dejó ver en sus cortas vacaciones acompañada no solo de sus hijos, sino también de su aún esposo, Gustavo Salcedo, dejando entrever que aún tenían una cercanía y no estarían separados desde hace meses como lo anunció el empresario este último miércoles 20 de agosto.

"Estuvimos unos días por el bello norte, una escapada necesaria aprovechando que los niños están de vacaciones. La playa de Zorritos en Tumbes es una belleza y en Aquamare Zorritos, el mejor lugar para descansar y disfrutar", escribió Maju haciendo referencia al hospedaje del cual es propietaria junto a Salcedo.

Pero esta no sería la más reciente publicación, pues el 28 de julio, para celebrar Fiestas Patrias, la exreina de belleza publicó un carrusel de fotografías de lo que hizo en esos días y en una de ellas se puede ver claramente a Gustavo, mientras está sentado junto a uno de sus hijos, haciendo clara referencia a que en esa fecha todavía podrían haber seguido juntos.

Mientras que la última foto juntos que subió Maju Mantilla en su perfil de Instagram data del 20 de abril, cuando la exMiss Mundo viajó con Gustavo Salcedo y sus hijos a Arequipa, mientras que el empresario se lució por última vez con la conductora el 1 de enero, cuando compartió una postal con ella y sus engreídos para recibir el Año Nuevo.

Maju Mantilla se ausenta de ‘Arriba mi gente’ y sus compañeros le envían conmovedores mensajes

La mañana del jueves 21 de agosto, los televidentes notaron la ausencia de Maju Mantilla en el set de ‘Arriba mi gente’. La conductora no estuvo presente tras la confirmación de su separación con Gustavo Salcedo, siendo reemplazada en esta ocasión por Tula Rodríguez.

Desde el inicio del programa, Santi Lesmes se dirigió al público para explicar lo ocurrido y expresar su solidaridad: “Antes que nada, no podemos ser ajenos y hacernos lo que no ocurre nada este programa Arriba mi gente es un programa que conduce Maju Mantilla, como verán el día de hoy Maju no nos acompaña”, manifestó el presentador.

Con evidente emoción, añadió: “Como se ha hecho viral, el día de ayer su aún esposo Gustavo Salcedo publicó un comunicado. Ante eso lo único que podemos decir es que queremos a Maju, no somos sus compañeros, somos su familia y que no nos va a acompañar hoy. Esperemos que regrese pronto y le mandamos un beso y de parte del equipo la abrazamos y la queremos”.