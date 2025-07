Filtran perturbadores mensajes de Angie Jibaja a su hijo con fuertes amenazas: "Tu padre se va a ir preso"

Motivada por esa impresión, Gachoy planteó que los menores restablecieran el vínculo con su madre. No obstante, el panorama cambió drásticamente. El gesto de buena voluntad pronto se convirtió en motivo de preocupación cuando los mensajes de Angie empezaron a alterar la tranquilidad emocional de los niños y afectaron la estabilidad que Gachoy había logrado ofrecerles.

En un momento especialmente sensible, Romina contó que le envió un mensaje al adolescente en el que le recomendó investigar sobre el narcisismo y su impacto en las dinámicas familiares. Su objetivo, dijo, era que el joven comprendiera la situación que estaba atravesando y pudiera liberarse de la influencia emocional que, según ella, su madre ejercía sobre él.

Pese a sus esfuerzos, Gachoy reconoció sentirse decepcionada por el intento fallido de acercamiento, lamentando que Angie no aprovechara la oportunidad y, en cambio, volviera a afectar a sus hijos.

“No me importa el dinero hijo, pero nunca me importó. Pero los devengados ya, eso sí, porque eso, eso es un derecho para mí y para ustedes. No entienden de que se puede ir preso, Se va a ir preso, Es lo más probable”, se escucha decir a la popular ‘Chica de los tatuajes’.