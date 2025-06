Pamela López rompió su silencio y lanzó duras declaraciones contra Christian Cueva, luego de que el futbolista se acercara a su hijo sin previo aviso ni su consentimiento. La aún esposa del jugador no se quedó callada y expuso cómo esta inesperada visita afectó emocionalmente al menor , dejando entrever su molestia por la falta de comunicación y respeto.

“Cómo le explicas a un niño de 7 años que no estuviste en su cumpleaños, ni en Navidad, no lo llamas y apareces como un ‘Aladino’ en su colegio y de ahí desapareces de la misma forma. Acaso no sabe del daño psicológico que le hace y luego estaba muy nervioso por toda la situación”, dijo Pamela sobre lo sucedido.