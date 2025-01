Milett Figueroa compartió emotivo mensaje de Año Nuevo y sorprende al no hablar de Marcelo: “Superé en silencio”

Milett Figueroa decidió empezar el año en medio de muchos rumores de ruptura con Marcelo Tinelli , pero hasta el momento la pareja se ha conservado en silencio sobre su relación. Sin embargo, la presentadora de ‘Cantando’ provocó una controversia tras compartir un emotivo mensaje para iniciar el 2025 y al no mencionar en ningún momento sobre el empresario argentino y aumentar las especulaciones de separación.

Como se recuerda, Milett Figueroa es muy activa en sus redes sociales y captó la atención al esclarecer que no está embaraza de Marcelo Tinelli, pero no se refirió para nada a su estado emocional. Ahora, la exchica reality no lo mencionó en ninguna línea de su post.