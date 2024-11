La modelo Grasse Becerra afirmó estar sorprendida por la reacción de Ana Siucho tras el cruce de palabras que tuvieron en redes sociales. Aclaró que nunca ha tenido conflictos con Siucho ni con Edison Flores, y mucho menos algún vínculo con el futbolista. No obstante, admitió que en una ocasión le pidió que le firmara una camiseta de Universitario de Deportes, gesto que no consideró trascendente ni problemático.

"No lo conozco. Hace mucho tiempo cuando él estaba en la U, yo soy hincha de la U, yo quería que me firme una camiseta, porque me parecía Topo Gigio, pero nunca lo llegué a conocer, no me interesa tampoco conocerlo, mucho menos ahora que es un hombre casado", dijo la modelo en un momento.