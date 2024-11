“Si no te arreglas te quitarán a tu esposo”, se lee al inicio del video en donde se puede ver a una mujer en ropa deportiva, quien más adelante oculta la cámara y se deja ver igual añadiendo: “¡Que se lo lleven!”, dando a demostrar que no tiene interés en su pareja.

Este mensaje no pasó desapercibido por Ana Siucho, quien no dudó en reaccionar dando ‘Me gusta’ a la divertida publicación que generó comentarios en redes sociales. “Te arregles o no te arregles, ellos solitos se regalan”, “Hey, arreglémonos para nosotras mismas, el que se quiera ir que se vaya”, se lee entre los comentarios.