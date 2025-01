Horas antes de despedir el 2024, el artista había publicado un extenso mensaje despidiéndose del año y agradeciendo el apoyo recibido: "Amigos queridos, este 2024 ha sido un año lleno de bendiciones, encuentros y alegrías. Cada momento vivido junto a ustedes es un tesoro que guardo en el corazón. Agradezco profundamente todos los hermosos mensajes que me hacen llegar, me llenan el alma y me dan aliento para continuar. También agradezco a quienes me acompañaron este año en mi gira despedida. ¡Gracias por su cariño y por el apoyo de siempre! ¡Que Dios los bendiga! Les deseo una muy Feliz Navidad y un próspero 2025, lleno de amor, paz y esperanza" .