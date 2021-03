Pimentel hace aclaración sobre Scarpati tras tenerlo como invitado en su programa

Luego que Giancarlo Scarpati fuera detenido por agredir a su hermana, Ernesto Pimentel se pronunció al respecto. El conductor que encarna a la Chola Chabuca tuvo como invitado a este personaje en “El reventonazo de la Chola”, antes que las acusaciones salieran a la luz.

Ante ello, Pimentel indció que rechaza todo tipo de violencia, y que no estaba enterado del tema.

“Giancarlo será parte de este programa, porque la secuencia se grabó antes que nos enteráramos de la situación en la que se encuentra con su hermana (quien lo denunciara por presunta agresión física)", indicó el animador.

"Desde la producción, lamentamos mucho lo que está sucediendo, pero reiteramos que estamos en contra de cualquier forma de violencia. No vamos a apañar a nadie que se porte así”, señaló Pimentel.

Por otro lado, el conductor contó que su programa tendrá otros invitados como Rosita de Espinar, Ricky Trevitazo y el reportero Víctor Hugo, quienes se enfrentarán a los retos más extremos en el “Circuito Carnavalero”, mientras intentan superar sus miedos.

Giancarlo Scarpati denuncia que abusaron de él

Hace unos meses, el reconocido influencer Giancarlo Scarpati denunció a través de su cuenta de Instagram, que fue abusado y dejado abandonado en alguna calle de Lima.

Esto, tras conocerse algunas imágenes que compartió la página “Influencers out of the context” donde se le ve lastimado.

“Chicos, fui brutalmente abusado, ultrajado y recién llego desde ayer. Contaré el gran daño que me hicieron”, escribió en la mencionada red social.

“Me aventaron de un auto, me dejaron tirado”, agregó el joven.

Asimismo, la cuenta de Instagram, Instarándula también publicó un video donde se puede observar al joven influencer tirado en el piso, sin moverse. En dicho material audivisual se puede escuchar a la persona que graba a Scarpati burlándose de él, en vez de prestarle ayuda.