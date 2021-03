Giuliana Rengifo reprende a Toño Centella por brindar concierto clandestina

La cantante Giuliana Rengifo se mostró muy contrariada al saber que su colega Toño Centella fue captado realizando concierto en una discoteca clandestina de Puerto Maldonado. La artista señaló que a ella la llaman para hacer los famosos 'privaditos', sin embargo, prioriza su salud.

“Pude ver las imágenes y dije: ‘wao’. Era como si no hubiera pandemia, mi punto de vista es que sí se excedió, pero también vamos a la gente que acude y sin protocolos. Esto sí está terrible. Aquí hay dos culpables, el que contrata y el artista”, señaló Rengifo al Trome.

Asimismo, prefirió no criticar a Toño Centella, pues entiende que "la necesidad es grande, es fácil criticar pero hay que ponerse en los zapatos de los artistas".

La cantante contó también que la siguen llamando para dar conciertos, y realmente sí ha estado tentada, pero su es esposo es quién la hace reflexionar.

"Me siguen llamando, he estado muy tentada de ir a un privado, pero mi esposo me dice que no porque no tengo la necesidad de hacerlo, así que solo queda en propuesta", señaló.

Toño Centella da concierto clandestino repleto de jóvenes pese al COVID-19

El programa de Magaly Medina compartió unas imágenes de Toño Centella realizando un concierto clandestino en una discoteca de Puerto Maldonado.

De acuerdo al informe periodístico, el intérprete brindó un evento el último sábado, pese a estar prohibido por la emergencia sanitaria del coronavirus.

El cantante apareció cantando sin respetar los protocolos de bioseguridad que exige el Gobierno para evitar contagios de la COVID-19.

A su vez, los asistentes dele evento no tenían mascarillas y se encontraban aglomerados en el local clandestino 'Safari'.