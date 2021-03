Korina Rivadeneira anuncia que aún no se recupera: “Amanecí súper adolorida”

La modelo Korina Rivadeneira mencionó que, hasta el momento no se recupera de los dolores en el cuerpo. A pesar que ya está asistiendo a sus terapias, la influencer mencionó que sigue sintiéndose mal.

En su cuenta de Instagram, Korina detalló que tiene un extraño dolor en sus ojos, por sus dolores de cabeza.

“¿Cómo me siento? Hoy amanecí súper, súper, súper adolorida, me duele por acá dentro de los ojos también porque estuve dos días con dolor de cabeza intenso y ahora cuando miro hacia al lado, no sé, me da como tirón horrible acá en esta parte (ojos)”, dijo.

Korina Rivadeneira ha empezado con sus terapias

La exchica reality reveló que ha iniciado su tratamiento con terapias:

“La espalda obviamente está sentida por todas las terapias que me han hecho, tengo que seguir haciendo terapia, la verdad que aún no estoy recuperada pero apenas es mi segunda terapia”.

La actriz también explicó que regresará a su trabajo en los siguientes días, pero antes tiene que hacerse una prueba de descarte de covid-19:

“Mi esposito me está llevando para que me hagan el hisopado”, reveló la artista en su cuenta de Instagram.

Korina habló sobre la maternidad: “Jamás pensé en tener una familia fuera de mi país”

Korina Rivadeneira no deja de manifestar su felicidad desde que se convirtió en mamá de la pequeña Lara y expresó que la maternidad es una de las mejores cosas que le pasó en la vida, pues ahora lo disfruta con plenitud en compañía de su esposo Mario Hart.

No obstante, la modelo venezolana indicó que nunca se le pasó por la cabeza el llegar a formar una familia fuera de su país.

“(Ser madre es) lo más hermoso de la existencia misma. La fuerza más poderosa y la única cosa que hace posible todo lo que nos hace felices. Jamás pensé en tener una familia fuera de mi país. No imaginé tener una familia tan hermosa”, expresó emocionada.