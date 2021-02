'Robotín' conmueve al mostrar el tatuaje que se hizo por su hija: "Siempre te amaré"

Alan Castillo, más conocido como 'Robotín', sorprendió a sus seguidores al compartir un desgarrador mensaje dedicado a su segunda menor.

El comediante conmovió en Instagram al mostrar su nuevo tatuaje en honor a su niña de 3 añitos, tras enterarse que no es su hija biológica.

"Y así quedó. Les voy a contar el por qué de mi tatuaje debido a que veo mucha gente que crítica o solitos sacan conclusiones erradas, equivocadas, muchos hablan sin saber lo que siente mi corazón. Y lo diré sin miedo a más críticas", escribió en su red social.

"El tatuaje simboliza a mi hija Naylah, de tres años. Sí, señores, la cual me causó un dolor inmenso cuando supe la verdad. Yo amo a todas mis hijas por igual, pero muchos vieron mi reacción cuando me enteré la verdad... señores me partió el corazón , 3 años de amarla de ser mi princesita hermosa", indicó afligido.

En la imagen que publicó se pudo ver el rostro de su pequeña, mientras, Robotín la tiene cargando en su espalda.

De acuerdo al artista, este detalle de amor hacia su hija, es para dejar en claro que nunca dejó de amarla.

"Sigo en el proceso de asimilar todo, pero lo lograré. Quise tatuarme de por vida , hacerle ese detalle a mi hija para que vea que papá a pesar de todo nunca dejó de amarla, y si algún día me llegará a pasar algo por favor háganle saber a mi hija cuanto la amé", finalizó.

'Robotín' y el difícil momento que vive por sus hijos

Alana Castillo enfrenta un terrible drama familiar luego de enterarse que dos de sus tres hijos no son suyos. Él tenía la sospecha que uno de sus hijos, un bebé de cuatro meses, no era suyo; sin embargo, grande fue su dolor al descubrir que tampoco es padre biológico de su segunda hija, de dos años.