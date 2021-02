Xoana González tras superar la COVID-19: “Ya no contagio”

La modelo argentina, Xoana González reveló el último domingo que se recuperó tras contagiarse de coronavirus, luego de pasar 15 días aislada al presentar el primer síntoma.

Al empezar el mes, la influencer contó a través de su Instagram que no podía percibir los sabores de las frutas y tenía mucho malestar en la garganta. Por lo que prefirió realizarse la prueba, dando positivo para coronavirus.

De esto ya pasó 15 días y la argentina indicó que se hizo la prueba de PCR (en inglés ‘Reacción en Cadena de Polimerasa’) para saber si se recuperó. “Fue hace 15 días, ya no contagio, ya tengo los anticuerpos. Incluso, estoy mejor que muchos que lo tienen”, señaló muy feliz en sus redes sociales.

Asimismo, manifestó haber sido muy cuidadosa una vez que empezó a sospechar que se había contagiado. “Hablando en serio, fui la persona más responsable del mundo. En cuanto tuve un síntoma, me aislé, avisé a administración del edificio. No salimos por los 15 días hasta que nos dio el alta la médica”, contó en sus historias de Instagram.

Cabe mencionar, que la modelo no creía que se había contagiado, pues asegura que se ha venido cuidando. “No puedo aceptar que me haya contagiado, me cuidé súper bien, pero bueno a esperar”, comentó en dicho momento.