Karla Tarazona da consejo a Vania Bludau tras faltar el respeto a policías

Karla Tarazona no dudó en pronunciarse sobre la reacción que Vania Bludau y su pareja Mario Irivarren tuvieron con la policía cuando fueron intervenidos por hacer reunión en plena cuarentena.

La exconductora de TV fue entrevistada en el programa Un día en el Mall, donde fue consultada sobre este incidente. Como se recuerda, en el video de Magaly TeVe se puede ver a los chicos realities faltando el respecto a la policía.

Mientras Vania decía que los iba a enviar a Ticlio para que pasen frío, Mario le decía: "yo me quiero ir al mar, papi, porque se me va el sol y hasta las 5 no más puedo”.

Ante ello, Karla Tazona señaló: "Yo creo que una persona pública debe saber que existen límites. Obviamente, que no debe faltar el respeto de esa forma. Creo que lo que más están condenando es el trato que tuvieron con la policía, más que la falta".

Asimismo, señaló que le sorprendió la actitud de Mario Irivarren, todo prepotente. Sin embargo, resaltó que en Combate era conocido por su mal humor, caracterísitica que fue cambiando con el tiempo y hoy volvemos a ver.

"Ellos sí sabían que los estaban firmando y seguían con la actitud prepotente. A veces cuando uno está en este tipo de situaciones, es mejor agarrar tu lengua y mordértela un poquito, porque siempre el que queda mal es la persona pública", señaló.

Asimismo, destacó que lo más correcto es que pidan disculpas públicas a los que ofendieron.

"Lo correcto sería que les ofrezca las disculpas del caso, así no tengan razón. Quieras o no, ellos han cometido la falta", señaló.

"El que tiene que perdir disculpas es quien cometió la falta. Lamentablemente hay personas que han perdido el respeto hasta por la policía", concluyó.